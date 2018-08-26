藍要賴揆做治水報告 綠：9月朝野協商可討論

（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨立法院黨團今天表示，開議後將邀請行政院長賴清德至立法院做治水專案報告，就本次中南部淹水地區提出解決方案；民進黨團幹事長李俊俋說，9月初朝野協商時可以討論。



熱帶性低氣壓造成南部淹水災情，國民黨團今天上午召開記者會，黨團書記長曾銘宗表示，此次豪雨不但事前預測失準，也忽略提醒民眾及時做好防災準備，應加以檢討；也對總統蔡英文搭雲豹戰車勘災、賴清德未積極勘災救災，並發表「批評者去當上帝」等言論，予以譴責。



曾銘宗表示，立法院開議後，將邀請賴清德至立法院做治水專案報告，就本次中南部淹水地區提出徹底解決方案；前瞻基礎建設計畫中，在城鄉建設中編列大量經費，面對這次淹水卻無相關經費支應，強烈建議政府將約新台幣1000億元的城鄉建設經費，投入救災。



曾銘宗說，政府歷年來在中南部投入大量經費進行治水工程，卻未產生防災效能，呼籲檢調與審計部應進行專案查核，了解經費有無使用不當或不法情事，如有不法請儘快起訴，進行相關的偵辦。



民進黨立法院黨團幹事長李俊俋在接受中央社訪問時表示，現在應該要檢討過去治水所花的錢，在這次有無效果，但不是一直噴口水；當碰到天災，最重要的是大家要如何面對，特別是過去的治水，哪些發揮功能，哪些沒有，這部分大家應詳細評估，看未來怎麼做比較正確。



至於國民黨團欲邀請賴清德做治水的專案報告，李俊俋說，9月初立法院會朝野協商新會期的開議日期，到時候可以討論；開議的第一件事就是行政院長到立法院進行施政報告並接受質詢，所以過去的例子就是把當時所碰到的題目放在一起，讓行政院長一起報告，再做綜合質詢。（編輯：黃國倫）1070826