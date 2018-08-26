/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 馬侃蔡英文戴資穎停班停課
>rss

藍要賴揆做治水報告 綠：9月朝野協商可討論

發稿時間：2018/08/26 11:38

最新更新：2018/08/26 11:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨立法院黨團今天表示，開議後將邀請行政院長賴清德至立法院做治水專案報告，就本次中南部淹水地區提出解決方案；民進黨團幹事長李俊俋說，9月初朝野協商時可以討論。

熱帶性低氣壓造成南部淹水災情，國民黨團今天上午召開記者會，黨團書記長曾銘宗表示，此次豪雨不但事前預測失準，也忽略提醒民眾及時做好防災準備，應加以檢討；也對總統蔡英文搭雲豹戰車勘災、賴清德未積極勘災救災，並發表「批評者去當上帝」等言論，予以譴責。

曾銘宗表示，立法院開議後，將邀請賴清德至立法院做治水專案報告，就本次中南部淹水地區提出徹底解決方案；前瞻基礎建設計畫中，在城鄉建設中編列大量經費，面對這次淹水卻無相關經費支應，強烈建議政府將約新台幣1000億元的城鄉建設經費，投入救災。

曾銘宗說，政府歷年來在中南部投入大量經費進行治水工程，卻未產生防災效能，呼籲檢調與審計部應進行專案查核，了解經費有無使用不當或不法情事，如有不法請儘快起訴，進行相關的偵辦。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋在接受中央社訪問時表示，現在應該要檢討過去治水所花的錢，在這次有無效果，但不是一直噴口水；當碰到天災，最重要的是大家要如何面對，特別是過去的治水，哪些發揮功能，哪些沒有，這部分大家應詳細評估，看未來怎麼做比較正確。

至於國民黨團欲邀請賴清德做治水的專案報告，李俊俋說，9月初立法院會朝野協商新會期的開議日期，到時候可以討論；開議的第一件事就是行政院長到立法院進行施政報告並接受質詢，所以過去的例子就是把當時所碰到的題目放在一起，讓行政院長一起報告，再做綜合質詢。（編輯：黃國倫）1070826

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊
豪雨侵台 各地災情直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP