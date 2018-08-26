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九合一選舉 27日起受理登記

發稿時間：2018/08/26 15:52

最新更新：2018/08/26 15:52

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（中央社記者劉麗榮台北26日電）九合一選舉11月24日投票，將選出1萬1047位地方公職人員。直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員等9項選舉27日到31日受理登記，10月19日抽籤決定號次。

中央選舉委員會16日發布選舉公告，宣布九合一選舉正式開跑。這次有9種地方公職人員選舉，包括直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表、村（里）長。

中選會說，合計將選出1萬1047位地方公職人員，包括市長22人、議員912人、鄉鎮市長、山地原住民區長204人、鄉鎮市民代表、山地原住民區代表2149人，村里長7760人。

根據中選會公布的重要選務工作日，直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉於27日到31日受理登記；登記截止後進行資格審查，10月19日抽籤決定號次，11月8日公告候選人名單，11月9日到23日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會。

中選會說，11月13日公布直轄市議員、縣市議員、縣市長選舉候選人名單，14日到23日舉辦政見發表會。11月20日前公告選舉人人數。

中選會指出，鄉鎮市長、原住民區長、鄉鎮市民代表、原住民區民代表和村里長選舉的工作時間表將配合上述日期，由各直轄市、縣市選委會訂定。

中選會官員表示，鄉鎮市長等選舉，登記時間也是8月27日到31日，其他作業時間也都比照縣市長、議員選舉時程辦理。

中選會目前預估九合一選舉人數為1920萬8000人，這次可能首次與全國性公民投票同日舉行投票；公投法修正後，公投投票權降為18歲，九合一選舉與公投總投票權人合計約1980萬，換句話說，18歲到20歲的公投首投族有60萬人左右。（編輯：謝佳珍）1070826

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