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美重量級參議員馬侃辭世 外交部深表哀悼

發稿時間：2018/08/26 16:13

最新更新：2018/08/26 16:13

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（中央社記者侯姿瑩、游凱翔台北26日電）美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃因腦癌在亞利桑那州辭世，享壽81歲。外交部今天對此深表哀悼，也對馬侃不遺餘力促進台美關係，「表達崇高敬意及感念」。

馬侃（John McCain）是參議院重量級議員，25日病逝。馬侃向來友台，總統府秘書長陳菊8月中旬隨總統蔡英文出訪，停留美國期間也曾轉達蔡總統對他的問候。

外交部今天發布新聞稿表示，對馬侃病逝「深表哀悼」，外交部已立即指示駐美代表處，向馬侃家屬轉達政府及人民的慰問之意。

外交部指出，馬侃一生貢獻國家，曾是越戰英雄，也曾是美國共和黨2008年總統候選人。馬侃在美國國會任職30多年，在美國政界德高望重，「被視為捍衛自由民主的領導者，也是台灣最忠實堅定友人之一。」

外交部表示，馬侃曾多次在國會提案重申支持美國奠基於「台灣關係法」及「六項保證」的對台安全承諾，同時，積極推動強化台美安全合作交流的立法措施，包括過去數年所通過的國防授權法案，都曾納入多項友台條文。

外交部也說，2016年6月，蔡總統上任後不久，馬侃率領國會訪問團來台，表達對台灣及台美關係的堅定支持，並盛讚台灣的民主發展成就。

外交部指出，馬侃過去一年多來持續力抗病魔，「他的堅強意志與過人勇氣令人感佩」。外交部對馬侃逝世深表惋惜與哀悼，「也對他在國會任職期間不遺餘力促進台美關係，以及對我國的深厚情誼，表達崇高敬意及感念。」

此外，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正今天接受中央社訪問時表示，馬侃辭世，台灣失去一位在美國國會挺台的朋友，希望未來參議院軍事委員會主席的接任人選也同樣抱持支持台灣的立場。

他認為，接下來台灣需要關注接任參院軍委會主席的人選，以及馬侃重要幕僚的動向；同時，需要把經營美國國會的工作做得更好，讓友台的議員能綿延不斷。

國立政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範則表示，目前美國國會對中國很反感，馬侃過世不至於影響美國對中國當前的看法，也不會影響美國國會支持台灣的立場。（編輯：郭萍英）1070826

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