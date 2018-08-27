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國民黨3公投 145萬連署書遞件搶頭香

發稿時間：2018/08/27 14:36

最新更新：2018/08/27 14:52

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國民黨27日將「反核食、反空污、反深澳電廠」3項公投案連署書運送遞交中選會，中選會出動超過60名工作人員清點。中央社記者孫仲達攝 107年8月27日國民黨27日將「反核食、反空污、反深澳電廠」3項公投案連署書運送遞交中選會，中選會出動超過60名工作人員清點。中央社記者孫仲達攝 107年8月27日

（中央社記者游凱翔台北27日電）國民黨推動反核食、反空汙、反深澳燃煤電廠3項公投，共145萬份連署書今天送抵中選會，中選會表示，依法若在九合一投票前一個月（10月24日）完成公告，就可併選舉投票進行。

國民黨推動反核食（47萬8015份）、反空汙（49萬6444份）、反深澳燃煤電廠（48萬2507份），3項公投案的第2階段連署，共145萬6966份連署書，上午由4輛卡車載送，自國民黨中央黨部出發，上午10時50分送抵中央選舉委員會。

中選會副主委陳朝建受訪時表示，依公投法規定，今年11月24日將舉辦九合一選舉投票，只要在選舉前一個月完成公告手續，也就是完成查對連署，公投就可一併與九合一投票舉行。

陳朝建表示，查對手續共分為「收件時的初步查對」、「分送給各個鄉鎮市區戶所依法查對」階段。

收件時的初步查對，目的在確認提案領銜人的送件是否符合規定，而分送戶所查對，在於確認是否符合達成28萬1745份以上的連署，若符合，則交由委員會審議、確認；若未符合，將會請相對人另行補件。

他說，今天送達的145萬份連署書，是公民投票法1月3日修法施行後，第一批、第二階段的連署書冊，共計出動約100名來自內政部、中選會的人力逐一查對，並裝箱寄送給各地區戶所。至於何時審議、公告，陳朝建強調，中選會不會預設立場，採一致的流程、步驟處理。

另外，由於中選會目前依規定先接收、處理第一案（反空汙），僅讓該案連署書放置在中央聯合辦公大樓一樓大廳，國民黨籍立委林德福、呂玉玲、許毓仁質疑中選會是「拒收、行使拖延戰術」，並向陳朝建、內政部長徐國勇抗議。

陳朝建回應，中選會的立場一定秉公處理，但根據規定，處理完才第一案後，才會收取並接續進行第二案，不會同步處理，這也是中選會的收件及作業程序。預計空汙案最快傍晚處理完畢，但第二、第三案時間無法估算，中選會人員會視情況加班處理，並依法行政。

徐國勇回應，現在是民主政府，不會有獨裁的情事發生，但他會派員去了解一下狀況，不過中選會是獨立機關，仍會予以尊重。（編輯：楊凱翔）1070827

國民黨推動反核食、反空污、反深澳燃煤電廠等3項公投案，已完成第2階段連署，合計145萬6966份連署書，27日由卡車運送至中央選舉委員會。中央社記者游凱翔攝 107年8月27日國民黨推動反核食、反空污、反深澳燃煤電廠等3項公投案，已完成第2階段連署，合計145萬6966份連署書，27日由卡車運送至中央選舉委員會。中央社記者游凱翔攝 107年8月27日
國民黨推動反核食、反空污、反深澳燃煤電廠等3項公投案，已完成第2階段連署，合計145萬6966份連署書，27日上午送抵中央選舉委員會；中選會工作人員忙著裝箱。中央社記者游凱翔攝 107年8月27日國民黨推動反核食、反空污、反深澳燃煤電廠等3項公投案，已完成第2階段連署，合計145萬6966份連署書，27日上午送抵中央選舉委員會；中選會工作人員忙著裝箱。中央社記者游凱翔攝 107年8月27日
國民黨推動反核食、反空污、反深澳燃煤電廠3項公投，共145萬份連署書27日送抵中選會，中選會副主委陳朝建（圖）表示，依法若在九合一投票前一個月（10月24日）完成公告，就可併選舉投票進行。中央社記者游凱翔攝 107年8月27日國民黨推動反核食、反空污、反深澳燃煤電廠3項公投，共145萬份連署書27日送抵中選會，中選會副主委陳朝建（圖）表示，依法若在九合一投票前一個月（10月24日）完成公告，就可併選舉投票進行。中央社記者游凱翔攝 107年8月27日
國民黨推3公投案，27日送抵中選會，但中選會依程序作業，先處理第一案才接續處理後案，國民黨籍立委林德福（右）不滿，向中選會副主委陳朝建（左）抗議。中央社記者游凱翔攝 107年8月27日國民黨推3公投案，27日送抵中選會，但中選會依程序作業，先處理第一案才接續處理後案，國民黨籍立委林德福（右）不滿，向中選會副主委陳朝建（左）抗議。中央社記者游凱翔攝 107年8月27日
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