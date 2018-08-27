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陳師孟：檢察官涉嫌教唆辜仲諒誣陷扁

發稿時間：2018/08/27 14:41

最新更新：2018/08/27 14:41

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（中央社記者李淑華台北27日電）監察委員陳師孟發布新聞稿表示，特偵組檢察官當年辦理「紅火炒股案」，涉嫌教唆現任中信慈善基金會董事長辜仲諒偽證，誣陷前總統陳水扁，疑違反法官法等相關規定，他今天申請自動調查。

陳師孟下午發布新聞稿指出，特偵組檢察官民國97年11月12日赴日本與當時因「紅火炒股案」受通緝的辜仲諒會面，涉嫌教唆辜仲諒偽證，以換取回台後不予聲押的處置，疑違反刑事訴訟法及法官法對檢察官公正執法的基本要求。

新聞稿指出，辜仲諒因「紅火炒股案」逃逸日本期間，因另涉及「龍潭購地案」，時承辦案件的特偵組檢察官赴日本與辜仲諒會面，涉嫌教唆辜仲諒為不實陳述，誣指紅火案的獲利新台幣3億元是陳水扁所用，以偽證換取辜仲諒回台不被羈押。

新聞稿說，後來，辜仲諒遭判重刑，辜仲諒及其辯護人於上訴審法院均坦承是承特偵組檢察官之意，對陳水扁為不實誣陷。

陳師孟表示，為重建檢察官的社會信任，有必要針對個案究責、通案檢討，查明承辦案件的檢察官有無教唆偽證、牴觸法定客觀性義務等違法情事，以彰顯監察權之憲法功能，維護民主法治。

辜仲諒於紅火案發後滯留海外不歸，台北地檢署於95年12月間發布通緝，時效至120年3月。特偵組在偵辦扁家二次金改案期間，檢察官越方如赴日策動，辜仲諒返台歸案；98年12月間，特偵組將紅火案與二次金改案一同偵結，辜仲諒遭起訴。（編輯：謝佳珍）1070827

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