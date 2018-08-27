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感冒喻治水惹議 徐國勇：被斷章取義

發稿時間：2018/08/27 17:09

最新更新：2018/08/27 17:09

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（中央社記者李淑華、范正祥台北27日電）內政部長徐國勇以感冒喻治水遭批評。他今天表示，他的話被斷章取義，他要強調感冒就要投藥、多休息，就像淹水要快抽水、消毒等，做好災後處置，避免發生衛生等嚴重問題。

徐國勇中午接受網路媒體「彭博士觀風向」節目專訪表示，自己的話遭斷章取義，希望大家把整段話聽完，不要噴口水。

對於總統蔡英文搭雲豹車勘災，引來批評。徐國勇說，因為從下車到勘災點，地勢最低窪，水淹得非常高，如果要走過去，包括記者等很多人，而當時也有很多記者朋友一起搭車。

徐國勇說，一直到了昨天水退了，居民的笑容出來了，而那個地區第一次有總統去，大家士氣大振，努力重建家園。

行政院長賴清德向淹水災民道歉，承擔責任，徐國勇表示，這時候災民是最痛苦的，當官員的，沒有什麼苦衷，所有批評都虛心接受。

主持人問到，台灣的防災體系分散於各個不同的部門，是否應該整併，徐國勇說，這部份可以研議並立法修改，可以做些調整。

此外，時代力量立法委員徐永明接受「POP搶先爆」廣播節目訪問提及，暴雨致災未來在台灣也許會成為常態。過去遇有颱風來襲，中央與地方都會動起來，未來看待暴雨，想法上可能要改變，暴雨影響不會遜於颱風。

徐永明說，至今還有一些地方淹水沒退，有些地方水退了但是得面臨重建，台中以北受影響比較小的縣市，如果機具都還充分，是不是可以趕快南下，支援協助救災。（編輯：郭萍英/謝佳珍）1070827

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