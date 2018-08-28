賴清德：公私協力推促參 長照可引入民營據點

（中央社記者顧荃台北28日電）財政部報告指出，107年到7月底為止，民間投資促參金額達657億元；行政院長賴清德今天表示，要建立更友善的促參環境，公私合力推動建設，例如長照可透過促參引入民間營運據點。



行政院晚間發布新聞稿表示，賴清德下午主持第20次「加速投資台灣專案會議」，分別由財政部、國發會及工程會報告「107年截至7月促參辦理成果」、「前瞻基礎建設城鄉建設計畫滾動檢討」及「政府採購法修正」。



財政部報告指出，為引導民間資源投入長照、衛生醫療及污水下水道等國人所需公共建設，「促進民間參與公共建設法施行細則」修正條文已於6月8日發布實施，在政府與民間共同努力下，今年截至7月民間投資促參金額已達新台幣657億元，為去年同期的2.38倍。



賴清德表示，政府資源有限，而民力無窮，盼公私協力推動建設；且政府推動促參不應以收取權利金為目的，而是以提升公共服務品質為目標。



賴清德說，以長照機構為例，民間有很大的需求，請衛福部主動尋找可透過促參方式引入民間營運的據點，以落實照顧長者，並請財政部建立更友善的促參環境，引入國內外資源投入公共建設，以活絡經濟發展動能。



在前瞻計畫特別預算的執行部分，國發會指出，106年9月至107年7月底止，前瞻計畫特別預算已執行375.111億元，執行率為78.03%。賴清德指示進度落後的部會要持續嚴格管控進度，並應把握一定的審查原則，避免審查程序太過複雜而影響計畫執行，務使人民有感，並達成至今年底預算執行率超過9成的目標。



另外，工程會針對政府採購法修正案報告指出，修正重點包括增訂「採購工作及審查小組」機制、修正利益迴避規定、簡化最有利標的適用條件、修正停權機制等，以提升政府採購效率及品質，目前修正草案已經立法院交通委員會逐條審查完竣，全案待立法院二、三讀程序，並列立法院第9屆第6會期優先審議法案。（編輯：黃國倫）1070828