妻提老天有眼 吳敦義：別斷章取義

國民黨主席吳敦義（左2）28日晚間出席工商建研會會長交接典禮，被問到妻子蔡令怡「老天有眼」發言時說，這不能斷章取義，他擔任公職時，妻子都在旁叮嚀「老天都會看」，妻子是批評做假工程導致危害民眾生命的人。中央社記者孫仲達攝 107年8月28日

（中央社記者劉建邦台北28日電）國民黨主席吳敦義今出席活動被問到妻子蔡令怡「老天有眼」發言時說，不能夠斷章取義，他擔任公職多年，妻子都叮嚀「老天都會看」，妻子是批評做假工程導致危害民眾生命的人。



吳敦義晚間出席工商建研會會長交接典禮，國民黨台北市長候選人丁守中出席致詞後離去，吳敦義較晚抵達，他進入會場時，媒體詢問，夫人蔡令怡下午出席活動時致詞表示，民進黨縣市競選主軸強調治水很好，但老天都看到真做還是假做，老天一天雨水就打臉民進黨，這就是「老天有眼」，這番談話引發議論。



對此，吳敦義說，這不能斷章取義，不能講5、60句話，只挑其中4個字，這不正確，他擔任公職時，妻子都在旁叮嚀，做公務員或民意代表要大公無私，尤其新建工程絕不能偷工減料，不要作假工程真花錢還搞錢，「不可欺騙上天，否則會被打臉」。



吳敦義表示，他擔任過的任何公職，絕對不會發生偷工減料的工程，也不會有拿回扣或炒地皮狀況，他的妻子很正直，所以非常嚴謹要求他做到這一點。



吳敦義說，他的妻子上午是有感而發，外界不應該斷章取義，特別聽過當時報導影音內容兩次，「幾分鐘談話被斷成10多秒，這樣不道德」。



吳敦義表示，他的妻子講得很清楚，「做任何工程，什麼是真的，什麼是假的，時間到了就會被檢驗出來」，媒體應該要完整報導全部內容，像某些黨派在某些縣市執政20、30年，但工程經得起考驗嗎？



吳敦義說，妻子常叮嚀他，「老天都會在看，若做的是假工程，老天不會原諒」，他支持妻子態度，認為除非妻子的話是被斷章取義，否則就是在反映民眾心聲，把人民血汗錢拿來做工程，卻做不好，造成國人生命財產損失。



吳敦義表示，妻子提到「老天有眼」不是講因水災受害的民眾，妻子是關心災民，是指認那些做出危害民眾安全的工程人員，若工程沒問題，就不會是妻子批評對象，除非有人被批評後，刻意扭曲。（編輯：李亨山）1070828



