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印太安全對話30日登場 前北約最高統帥來台演講

發稿時間：2018/08/29 10:31

最新更新：2018/08/29 10:31

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（中央社記者顧荃台北29日電）外交部今天表示，台美日三方合作舉行的「印太安全對話」將於明天登場，曾任北約盟軍最高統帥的退役海軍上將史塔伏瑞迪斯，與美國白宮前副國安顧問薩德羅等人將出席發表演說。

外交部上午發布新聞稿表示，財團法人兩岸交流遠景基金會、美國新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）及日本笹川平和財團（The Sasakawa Peace Foundation）合作，於30日在台北遠東香格里拉大飯店，以「共同推動自由與開放的印度太平洋區域」為題，辦理「印太安全對話」，期盼藉由台美日國會議員及國內外學者間的對話，凸顯台灣在維持印太區域秩序上的正面積極角色。

外交部表示，會議邀請台、美、日國會議員就印太區域願景進行對話，並特別邀請美國北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高司令部前司令史塔伏瑞迪斯（James G. Stavridis）上將、美國白宮前副國安顧問薩德羅（Nadia Schadlow），分別擔任開幕典禮及午餐專題演講人。

外交部指出，史塔伏瑞迪斯將從海權角度，分析印太地緣政治及台灣的角色；薩德羅則將分享她親身參與川普政府「印太戰略」決策的觀察，說明「印太戰略」思維所提供的機會。

外交部說，主辦單位也邀請來自美、日、澳大利亞及印度的學者專家來台，針對印太區域在安全及經濟面向所遭遇的挑戰，以及如何維持區域內自由、開放的法治秩序等議題交換意見，尤其深入探討台灣與美、日、印、澳等理念相近國家如何共同合作促進區域和平及穩定，為長期合作夥伴關係奠定良好穩固的基礎。（編輯：謝佳珍）1070829

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