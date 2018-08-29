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公投連署疑有大量抄寫 中選會：絕不容忍偽造

發稿時間：2018/08/29 13:37

最新更新：2018/08/29 13:37

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（中央社記者劉麗榮台北29日電）中選會目前已收到國民黨、幸福盟共6個案子的連署書，工作人員初步點收，發現幾乎每一案都有大量抄寫的情況。中選會主委陳英鈐說，絕不能容忍有偽造行為，大量抄寫必須剔除。

國民黨3個公投案遞交145萬6966份連署書，下一代幸福聯盟3案也遞交近200萬份的反同公投連署書。由於數量龐大，中選會全員出動進行點收作業，還向內政部借調5到10人、聘用工讀生加入清點，幾乎都得加班到晚上7時，主管則到晚間8、9時才能下班。

工作人員點收時發現，有一案幾乎都出現大量抄寫情況，譬如一冊有50份，很明顯看出1到10份是同一支筆的顏色，字跡幾乎一樣；11到20份則是另一支筆的顏色，字跡也都一樣。

陳英鈐受訪時指出，根據公投法第13條，不容許有偽造連署情況，連署人已死亡還連署鐵定是偽造，大量抄寫也是偽造；離婚前冠夫姓，離婚後回復本姓，若仍用原來冠夫姓的名字連署，也算偽造。

陳英鈐強調，絕對不能容忍有人偽造，否則就是打假球，「如果這樣，誰還相信公投？」他說，公投連署要去街頭說服大眾，對方同意才進行連署，不能在對方不知情的情況下，把資料拿來抄，大量抄寫本來就要剔除。

他說，國外對於連署的要求更嚴格，瑞士連署要經過公證，在美國，提案領銜人的每一份連署書都必須寫上，「我確實有去請求人家連署」，如果沒有的話是要判刑的。

陳英鈐說，偽造是很嚴重的事，至於有多少類似的情況，要等戶政機關實際查核才知道，若涉及刑事犯罪，須告發。他說，中選會對於每一案的連署書都是依法查核，勿枉勿縱。

若有大量抄寫，經剔除後還是達到連署門檻，是否算成案，陳英鈐表示，要經委員會討論，有大量偽造本來就要剔除，不能不遵守遊戲規則。

中選會官員指出，東京奧運正名公投、挺同婚公投近日內有跟中選會聯繫，表示會送連署書，但沒講明時間。根據時程推估，公投欲綁大選，連署書最好在8月底前送交中選會。

依去年修正通過的公投法第13條規定，連署人姓名、國民身分證統一編號或戶籍地址書寫錯誤或不明；連署人名冊未經連署人簽名或蓋章；連署人連署有偽造情事等應予刪除。（編輯：謝佳珍）1070829

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