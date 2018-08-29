反對愛家公投 婚姻平權大平台募集不同意票

（中央社記者王承中台北29日電）下一代幸福聯盟昨天遞交反同公投連署書。婚姻平權大平台總召呂欣潔今天表示，要募集百萬不同意票，希望一人拉7票，對幸福盟的假愛家真反同的三項公投提案投下不同意票。



下一代幸福聯盟強調為了下一代的幸福而推動三項公投案，包括「婚姻定義公投」、「適齡性平教育公投」及「婚姻以外形式規範同性結合公投」，並在昨天遞交198萬多份連署書。



由社團法人台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、婦女新知基金會等多個性別團體組成的婚姻平權大平台今天上午在立法院召開「三個不同意，幸福OK，行動正式開跑」記者會，民主進步黨立委尤美女、時代力量立委林昶佐也到場力挺。



呂欣潔表示，距離11月24日大選綁公投的投票日進入倒數87天，大平台要募集百萬不同意票，希望一人拉7票，對下一代幸福聯盟的假愛家真反同的三項公投提案投下不同意票，「三個不同意，幸福OK」的倡議不同意票行動網站也將於9月10日正式上線，也歡迎利用手機填入相關資料，未來也會寄E-mail、簡訊提醒在11月24日前往投下不同意票。



尤美女表示，幸福盟提出的公投是在反性別平等教育中的同志教育，對於憲法保障的同志婚姻權是最不好的示範，為實現憲法保障的同志平等婚姻權利，希望大家為愛返家，投下不同意票。若性別平等教育缺乏同志教育，使大家對同志缺乏了解，恐讓同志被霸凌的事件更嚴重。



林昶佐表示，看到這三個公投案成案，對台灣感到憂心，有人說相愛不一定要結婚，但為何異性有選擇婚姻的機會，同性就沒有，他認為不管異性、同性都應該要有相同的選擇，幸福盟的公投提案隱含的概念是只想保障自己，排除別人擁有幸福的機會。



他說，這種排除、隔離的概念完全稱不上愛，這是種恨、看不起不一樣的人，希望所有人站出來，一起投下不同意票。（編輯：林興盟）1070829