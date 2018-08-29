立院將審前瞻治水預算 民進黨正面迎戰

（中央社記者呂欣憓台北29日電）立法院9月即將開議，民主進步黨立法院黨團將全力捍衛治水預算，黨團總召柯建銘今天表示，會採取正面論述、正面迎戰的態度，面對開議後中國國民黨立法委員發動的攻擊。



民進黨今天下午舉行中常會，近日熱帶性低氣壓引起的水災成為討論重點；民進黨發言人吳思瑤會後轉述，柯建銘在中常會中表示，治水投入的各項經費如前瞻水資源和水環境計畫有必要性，會採取正面論述、正面迎戰的態度，面對開議後國民黨發動的攻擊。



吳思瑤解釋，已經通過的治水計畫不管是8年800億元、6年600億元或前瞻第一期，政府都很肯定成效，立法院開議後要審的前瞻計畫第二期593億元的水環境預算，是要強化在極端氣候下，台灣面臨生態衝擊及瞬間降雨量時的治水能力，因此黨團會全力捍衛治水預算，並說明過去的治水計畫有功效及必要。



吳思瑤也轉述，立委王定宇在會中認為政府可以好好論述，讓民眾更清楚治水的正面效益，王定宇認為，現在很多抨擊說積水不退、積水面積很大，但在面臨極端氣候下，這次真的是瞬間強降雨造成淹水，有些區域的退水和防災的效率還是蠻高的，應該多論述治水的正面效益。



兼任民進黨主席的總統蔡英文肯定國軍的表現，她對年輕軍人揹老人家出來、協助民眾家園重建、清運死亡家畜家禽的表現，非常感動。



總統府秘書長陳菊接著也肯定國軍投入，她提醒大家在積水退了之後，要注意防治登革熱。（編輯：謝佳珍）1070829