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賴揆：防止賄選暴力 確保九合一選舉順利

發稿時間：2018/08/29 19:39

最新更新：2018/08/29 19:39

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（中央社記者顧荃台北29日電）行政院長賴清德今天主持治安會報時表示，為確保年底九合一選舉順利完成，務必切實做好維安工作，加強投開票所秩序維護，並嚴防選後聚眾滋擾或不理性抗爭等活動。

行政院晚間發布新聞稿表示，治安會報中，內政部提報「警察機關打擊黑道幫派執行情形與策進」與「107年地方公職人員選舉治安維護整備工作報告」，法務部提報「107年地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力工作報告」。

賴清德表示，為防制幫派分子擾亂社會治安及介入年底地方選舉，內政部應掌握幫派介入選舉情資，落實辦理各項防制作為，並由台灣高等檢察署協調統合檢警，持續防制幫派假藉政黨名義，或以暴力、賄選手段介入選舉。

賴清德在會中宣示，將打擊幫派犯罪列為下半年治安工作首要任務，應用檢警情資、情蒐聯繫通報平台，以及反毒、查賄通報網，聚焦打擊幕後滋事者，使其儘速到案，以展現查賄防暴、淨化選舉的功效。

賴院長說，年底選舉激烈，選舉治安整肅工作必須做好萬全準備，內政部警政署全力做好治安維護工作，並積極配合查察賄選相關事宜；六都警察局長務必全力以赴，在地方要因地、因案制宜，不僅查察賄選，也要打擊組織犯罪、制止暴力，讓年底選舉公平舉行，順利完成。（編輯：張良知）1070829

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