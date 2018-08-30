前北約盟軍統帥：台灣在印太區域扮演重要角色

（中央社記者葉允凱台北30日電）曾任北約盟軍最高統帥的美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯今天肯定台灣是美國堅實的夥伴。面對印太區域各項挑戰，台灣扮演重要角色，可共同和區域盟友合作提出解決方案。



外交部委託遠景基金會辦理「印太安全對話」，遠景與美國新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）」及日本笹川平和財團（The Sasakawa Peace Foundation）合作，今天於台北遠東香格里拉大飯店登場，會議主題為「共同推動自由與開放的印度太平洋區域」。



前北大西洋公約組織盟軍統帥史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）受邀出席並發表專題演講。他在演講一開始特別指出，40年前他於美國海軍服務時，曾隨著驅逐艦到訪過台灣基隆、高雄、金門。



史塔伏瑞迪斯表示，印太區域中有新勢力興起，各國都需要了解這個趨勢帶來的影響。他出示許多中國人民解放軍海軍在世界各地活動的照片，並指出，中國海軍的擴張代表其影響力逐漸擴大。此外，北韓的核武議題也持續升高區域緊張。



面對這些挑戰，史塔伏瑞迪斯強調，區域間台美日韓共同合作，才是解決之道。



他特別稱讚台灣是美國堅實友邦，和區域間各個國家、尤其日本也保持良好關係。因此台灣和區域理念相同國家的合作，將有助於解決區域各項挑戰。



他指出，這些合作應以「不激怒中國」的手段進行，透過明智的作法以及良好的外交手段去完成。重點在於更多的傾聽、思考與對話。



此外、史塔伏瑞迪斯於演講前接受媒體訪問時指出，他同意前美軍太平洋司令部司令、前國家情報總監、退休海軍上將布萊爾（Dennis Cutler Blair）日前撰文的論點，台灣與日本應該更緊密合作，以抵抗中國的挑釁行為



布萊爾也提到，中國在南海興建人造島是非常挑釁的舉動，此舉將成為美國與其他國家關注的焦點，他認為，避免南海被中國軍事併吞是重要的議題。



除了史塔伏瑞迪斯、前白宮副國安顧問薩德羅（Nadia Schadlow）也將擔任閉門午餐專題演講人。1070830