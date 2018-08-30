拒繳保證金未完成選北市長登記 范雲擬提釋憲

社民黨召集人范雲（中）30日前往台北市選委會登記參選市長，但她拒繳新台幣200萬元選舉保證金，指高額選舉保證金違反憲法所保障的被選舉權。中央社記者孫仲達攝 107年8月30日

（中央社記者陳妍君台北30日電）社會民主黨召集人范雲今天前往台北市選委會登記參選市長，但因拒繳保證金200萬元，無法完成登記。社民黨將委請律師提出訴願，未來也將提起大法官釋憲，要求取消選舉保證金。



由於范雲上午拒繳保證金，台北市選舉委員會以「保證金不合規定」為由，不受理范雲的候選人申請登記。社民黨祕書長伍維婷指出，已委請律師尤伯祥組成義務律師團，將提出訴願、行政訴訟、最後提大法官釋憲，希望藉由釋憲取消不合理的選舉保證金制度。





范雲在選委會門口受訪表示，現行高額的選舉保證金明顯違反憲法關於人民無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等，以及人民有選舉、罷免、創制及複決權的規定。



她指出，民主社會應該不分階級、身分都要有平等參政權，可是參選台北市長須繳交保證金200萬元，對青年參政非常不利，也對比較沒有資源的人和小黨非常不利。



范雲說，與其他國際級城市相較，英國倫敦的生活水平比台灣高，薪資也高很多，但參選倫敦市長的登記費僅約新台幣40萬元；要參選荷蘭阿姆斯特丹或紐西蘭威靈頓市長，登記費也在1萬元以下；德國甚至在威瑪共和時代，就已經宣告各級登記費都是違憲的。



她表示，希望台灣能夠完全取消保證金制度。有些人擔心取消保證金會造成太多人參選，但首先人人都有參政權，若必須限制參選人數，台灣也可以考慮用連署方式，或參考政黨上一次得票率，來決定是否同意參選人登記參選。



范雲指出，希望藉由社民黨的行動，讓參政權回歸到每個市井小民身上；只要他有好的理念，都有公平被看到並登記參選的權利。（編輯：李錫璋）1070830