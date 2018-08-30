/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀淑如楊俊瀚金鐘獎孫安佐
>rss

拒繳保證金未完成選北市長登記 范雲擬提釋憲

發稿時間：2018/08/30 14:10

最新更新：2018/08/30 14:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
社民黨召集人范雲（中）30日前往台北市選委會登記參選市長，但她拒繳新台幣200萬元選舉保證金，指高額選舉保證金違反憲法所保障的被選舉權。中央社記者孫仲達攝 107年8月30日社民黨召集人范雲（中）30日前往台北市選委會登記參選市長，但她拒繳新台幣200萬元選舉保證金，指高額選舉保證金違反憲法所保障的被選舉權。中央社記者孫仲達攝 107年8月30日

（中央社記者陳妍君台北30日電）社會民主黨召集人范雲今天前往台北市選委會登記參選市長，但因拒繳保證金200萬元，無法完成登記。社民黨將委請律師提出訴願，未來也將提起大法官釋憲，要求取消選舉保證金。

由於范雲上午拒繳保證金，台北市選舉委員會以「保證金不合規定」為由，不受理范雲的候選人申請登記。社民黨祕書長伍維婷指出，已委請律師尤伯祥組成義務律師團，將提出訴願、行政訴訟、最後提大法官釋憲，希望藉由釋憲取消不合理的選舉保證金制度。

范雲在選委會門口受訪表示，現行高額的選舉保證金明顯違反憲法關於人民無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等，以及人民有選舉、罷免、創制及複決權的規定。

她指出，民主社會應該不分階級、身分都要有平等參政權，可是參選台北市長須繳交保證金200萬元，對青年參政非常不利，也對比較沒有資源的人和小黨非常不利。

范雲說，與其他國際級城市相較，英國倫敦的生活水平比台灣高，薪資也高很多，但參選倫敦市長的登記費僅約新台幣40萬元；要參選荷蘭阿姆斯特丹或紐西蘭威靈頓市長，登記費也在1萬元以下；德國甚至在威瑪共和時代，就已經宣告各級登記費都是違憲的。

她表示，希望台灣能夠完全取消保證金制度。有些人擔心取消保證金會造成太多人參選，但首先人人都有參政權，若必須限制參選人數，台灣也可以考慮用連署方式，或參考政黨上一次得票率，來決定是否同意參選人登記參選。

范雲指出，希望藉由社民黨的行動，讓參政權回歸到每個市井小民身上；只要他有好的理念，都有公平被看到並登記參選的權利。（編輯：李錫璋）1070830

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP