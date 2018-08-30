經濟部：中南部治水僅1870億 不要台北看天下

（中央社記者顧荃台北30日電）經濟部次長曾文生今天說，中南部地區治水經費，從民國95年起加總至今約1870億元，並非外界傳言的4300億元，希望外界不要從台北看天下，有點同理心，讓南部縣市有更多資源。



聯合報報導，扁馬蔡執政時期，合計已編列高達新台幣4300多億元特別預算治水，但目前南部縣市如高雄、嘉義仍是遇水就淹。



曾文生上午出席行政院院會時表示，民國95年開始推動的易淹水地區治理計畫、流域綜合治理計畫等相關的治水經費，加總約1870多億元左右，並不到4300億元；前瞻雖編列2500億元水環境預算，但去年才開始執行，目前已執行經費不多。



曾文生指出，上述計畫預算大都在中南部執行，是因為中央在大台北地區從71年開始陸續執行各式各樣的治水預算，如台北防洪計畫第一到第三期、基隆河治理工程實驗計畫及整體計畫、員山子分洪道等共約1600億元；相較之下，南部的台南237億元、高雄134億元，這些經費相對來說是低的。



曾文生說，中央需要照顧全國，南部地區比較容易淹水，需要更多預算，「希望不要從台北看天下，能夠有點同理心，讓南部縣市能夠有更多資源」。



至於中央治水是否有成效，他說，中央政府自95年起協助地方政府進行治水工作，淹水情形已有改善，以台南市為例，這次823雨災豪雨24小時，最大降雨量超過莫拉克颱風，而淹水面積僅6185公頃，遠小於莫拉克風災時的淹水面積5.5萬公頃。



他表示，政府治水不是迷信工程，海綿城市或加強地表滲透率等都是積極研議的方向，也希望跟民間合作加強治水，但有時為了在短時間內確保人民生命財產安全，進行工程、布建抽水機等方式還是有其必要性，政府願意虛心檢討，未來會更積極辦理治水工作；另外，針對823雨災，水利署也將盡快在2週內提出檢討報告。（編輯：林沂鋒）1070830