溫文儒雅好人緣不分藍綠 楊偉中辭世政媒圈唏噓

（中央社記者劉麗榮、謝佳珍台北31日電）不當黨產處理委員會委員楊偉中社運出身，論述清晰、個性溫暖的他，在政界與媒體圈都擁有好人緣，沒想到卻在壯年意外猝逝，讓眾多親友不敢置信。



1971年出生的楊偉中，年輕時積極參與學運、社運，曾任「新新聞」記者、主筆、中央廣播電台副總台長，2013年加入國民黨，並在前總統馬英九競選黨主席、新北市長朱立倫擔任黨主席期間，兩度出任國民黨發言人。



楊偉中的妻子是耐斯集團陳鏡堯之女陳以真，曾是年代新聞主播、行政院青年輔導委員會主任委員，兩人於2006年結婚，育有一女。陳以真代表國民黨參選過嘉義市長，但最後落敗。



楊偉中直諫的「改革派」性格，在國民黨內引發不同聲音，有人認為他既出任黨職，應當為黨辯護；也有人認為國民黨需要多元聲音。2016年總統大選後，楊偉中請辭發言人；同年6月，國民黨以黨章「損害黨之聲譽」等條文開除楊偉中黨籍。



當時，楊偉中說，未能落實入黨初衷，促進國民黨的多元與進步，應反省檢討，並表示，未來仍將在轉型正義、政治社會改革等議題上持續實踐。2016年政黨輪替後，楊偉中於同年8月出任不當黨產委員會委員至今，並經常上政論節目評論時政。



楊偉中為人溫文有禮，儘管政治立場不同，但好人緣橫跨藍綠。他溺斃消息傳出，不分藍綠的友人，都在臉書表達難過與不捨。



作家陳芳明在臉書表示：「昨天睡前，看到他的臉書文字，我鄭重為他按讚，為他高興。今天起床時，驟然傳來噩耗。加州的早晨是陰天，我才知道這是他最後的文字。他沒有說再見，這些文字是最從容的告別。曾經在畫家林惺嶽邀約的晚餐與他們夫婦見面，那是僅有的一次見面。如今竟然已經是天上人間。」



勞動部政次蘇麗瓊請辭後的遺缺，外傳楊偉中是可能的接任人選之一，這陣子他人在海外和家人度假，臉書的最後一則訊息是艾圖塔基島的美麗海景，他寫下：「要在這個南太平洋的小島和潟湖，度過4天讀書、划船、睡覺和擺爛的生活」，沒想到卻傳出他不幸意外辭世的消息，令認識他的眾多友人不勝唏噓。（編輯：林治平）1070831