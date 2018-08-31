楊偉中遽逝 政界震驚惋惜

不當黨產處理委員會委員楊偉中30日在太平洋庫克群島旅遊時，為救泛舟不慎溺水的女兒而溺斃身亡。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮、林長順、劉建邦台北31日電）不當黨產委員會委員楊偉中驟逝，國民黨主席吳敦義今天說，非常震驚、惋惜；民進黨新北市長參選人蘇貞昌表達很難過、惋惜，希望家屬節哀。



吳敦義上午出席青年活水營第六期開幕典禮受訪指出，早上才得知這個消息，十分震驚。他記得2、3個月前，參加耐斯集團總裁陳哲芳生日聚會，楊偉中夫婦都出席，怎麼突然會發生這樣的噩耗。



楊偉中曾兩度擔任國民黨發言人，吳敦義肯定楊偉中是優秀的年輕人，並表達惋惜。



楊偉中與妻女近日在太平洋庫克群島旅遊，卻傳出過世噩耗。



民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌上午前往樹林區保安市場掃街拜票，接受媒體訪問表示，楊偉中是有學養、很好的人，發生這麼遺憾的事，很難過、惋惜，希望家屬節哀。



另外，國民黨台北市長參選人丁守中受訪表示，跟楊偉中不熟，但任何一位父親為了救女兒而犧牲自己，就是一名偉大父親。（編輯：林沂鋒）1070831





楊偉中小檔案 1971年生



學歷：

政治大學台灣史研究所碩士

台灣大學法律系肄業



經歷：

現任不當黨產處理委員會委員

曾任中國國民黨發言人、中央廣播電台副總台長兼新聞部經理





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