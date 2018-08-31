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M1A2戰車採購案 國防部：已編列機密預算

發稿時間：2018/08/31 18:47

最新更新：2018/08/31 18:47

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（中央社記者游凱翔台北31日電）108年國防部預算書今天送抵立法院，但外界關心的M1A2戰車採購案未在公開版本的預算書中，國防部發言人陳中吉對此表示，相關採購案已編列於機密預算，但不評論數量、金額。

民國108年國防部預算書上午送抵立法院，包括海軍編列新台幣316億元籌建可搭載2枚雄風二型飛彈的「微型飛彈突擊艇」、編列9億1777萬元籌建4艘快速布雷艇、國艦國造等預算案均在公開版本的國防預算書中。

但外界關心的M1A2戰車採購案卻不在公開版預算書中，陳中吉對此表示，相關採購案已編列於機密預算，但不評論數量、金額。

國軍共有約1000輛戰車，包括CM11勇虎戰車、M60A3戰車，但多已老舊，國防部長嚴德發4月在立法院備詢時曾表示，考量M1A2戰車是國軍「濱海決勝、灘岸殲敵」關鍵戰力，會評估採購M1A2，藉此引進科技技術，帶動「國車國造」。

根據106年國防報告書提及的台美軍事流程，台灣依作戰需求擬定所需武器，再送交報價需求信函，經美方審查後回覆報價資料，台灣完成整體獲得規劃書後，再送交發價書需求信函，美方跨部會審查，知會國會程序、國防安全合作局（DSCA）網站公告、回覆發價書後，台灣才簽署發價書。

官員指出，若國防部在年底評估完成、並向美提出需求，僅於流程中的「依作戰需求擬定所需武器」及「送交報價需求信函」。（編輯：林興盟）1070831

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