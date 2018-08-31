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黨政人士：死刑執行上綱到選舉 是模糊焦點

發稿時間：2018/08/31 18:54

最新更新：2018/08/31 18:54

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（中央社記者葉素萍台北31日電）法務部今天執行死刑，殺妻女的李宏基伏法。黨政人士今天說，死刑執行，依法是法務部的權責，總統不會介入；部分人士上綱選舉或拿私人生日無謂影射，是想模糊焦點的政治操作。

法務部今天執行死刑犯李宏基的死刑，有人認為，民進黨長期站在支持廢除死刑的立場，此舉與既定價值衝突；也有人認為，這是蔡政府屈服，甚至是迎合社會民粹聲浪，在選舉前藉此提振民意支持。

對於這些聲音，黨政人士表示，死刑廢除，一直以來是包括民進黨在內、社會上進步價值者的共同立場，但在任何國家都一樣，相關制度的改變都涉及社會高度共識以及司法體制完整配套。在這之前，作為法治國，政府任何行為必須依照既有法制進行。

黨政人士舉例，在日本，廢除死刑的聲音一直都有，相關論述以及社會動能更甚於台灣。但是在整體司法配套經過國民共識完成修法前，司法部門則應依法按制度走。就像不久之前，日本政府才執行完奧姆真理教的麻原彰晃等人的死刑。同樣是民主國家，司法體系更為成熟，但日本政府在相同的條件成熟之前，仍然要依法行政。

至於這是否代表蔡政府屈服於民粹或企圖在選前提振民意支持，甚至有所謂選在生日這天執行。黨政人士說，死刑的執行，依法是法務部的權責，總統不會介入，也務必要尊重法務部的依法處理。

黨政人士強調，從總統的角度，她的工作是確保國民生活在安全安定的社會中，鞏固治安和社會安全網。動輒上綱選舉或拿私人的生日無謂影射，只是想模糊焦點做政治操作的意圖，沒有討論的意義，何況「一年365天，天天都有人生日。」（編輯：張均懋）1070831

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