九合一選舉登記截止 藍綠搶攻地方執政版圖

（中央社記者呂欣憓、劉麗榮、李淑華台北31日電）九合一選舉登記截止，藍綠各自整隊備戰，除力拚穩固既有縣市長席次，也全力擴張版圖，民進黨搶攻新北、台東；國民黨則決戰台中、宜蘭等縣市。



九合一選舉將在11月24日投票。民進黨目前在基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣和澎湖縣執政，縣市長選戰共在20個縣市提名參選人，艱困選區金門和連江縣（馬祖）未提名，中執會日前授權選舉對策委員會於選舉登記後擬定合作方案，再提請中常會議決通過。



7月中全代會後，民進黨全黨啟動輔選腳步，兼任黨主席的總統蔡英文8月到各縣市授旗，9月初會再參加各縣市舉行百工百業挺改革系列活動，全台灣再巡迴一次；10月各縣市競選總部成立，中央助選團將參加各縣市競總成立活動。



桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、台南市長參選人黃偉哲、高雄市長參選人陳其邁被評估選情穩定，六都中目前唯一由國民黨執政的新北市，是民進黨搶攻重點之一。



黨內分析，新北市長參選人蘇貞昌和國民黨參選人侯友宜呈現「五五波」拉鋸戰，且選前蘇貞昌可以有更大的爆發力；而面對台北市長柯文哲執政優勢，台北市長參選人姚文智在中央團隊進駐後，已經重整選戰腳步。



六都之外的縣市，民進黨輔選系統評估，新竹市等選情穩定領先；一向被視為藍軍鐵票區的台東縣，立委劉櫂豪這次被寄予厚望，盼建立東部灘頭堡。



國民黨則盼搶下過半席次，除固守執政的新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、連江縣等6縣市，也力拚台中市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市等縣市能綠地變藍天。



在選舉登記截止前，國民黨成功整合台南市、新竹縣，但台東縣則有前台東縣長鄺麗貞委託他人登記，為藍營選情再添變數。



六都部分，國民黨評估，新北市長參選人侯友宜選情相對穩定，台中市長提名人盧秀燕掌握議題能力強，保持微幅領先。此外，宜蘭、花蓮也維持穩定，嘉義市長參選人黃敏惠雖領先，但還無法與現任市長涂醒哲拉開距離。



此外，國民黨推動「反空污」、「反核食」、「反深澳電廠」三項公投，可望與選舉合併投票，組發會主委李哲華說，這三項公投都屬民生議題，無分藍綠、不分黨派，希望藉由公投議題的發酵，激化選民認同，帶動年底選情。



不過，民進黨人士認為，國民黨只有個別候選人拿這三個公投當選戰議題，評估對選舉影響有限。（編輯：謝佳珍/蘇龍麒）1070831