九合一登記截止 小黨鎖定雙北議員突圍

（中央社記者王承中、蘇龍麒、劉冠廷台北31日電）年底地方選舉逼近，時代力量、親民黨、新黨等，雖然都沒有提名縣市長參選人，但也力拚希望能在全國多個縣市議會成立黨團，加強在地方、基層上的經營與影響力。



年底九合一選戰，將在11月24日投票，時代力量、親民黨、新黨雖然沒有參選縣市長，但都希望能夠在縣市議員部分有所斬獲，尤其是在台北市部分，三個黨都希望能夠拿下至少3席，在台北市議會成立黨團。



時代力量發言人李兆立表示，時代力量全國共提名41名議員參選人，期待在提名3人以上的縣市議會，包括台北市、新北市、台中市、高雄市、新竹市、宜蘭縣等能順利成立黨團，也希望能進一步提升本土政黨整體席次。



李兆立說，提名議員的選區都是2016年時代力量在立委選舉的政黨票，足以支撐一席議員的選區，加上過去兩年來數次民調顯示，在這些選區時代力量有一定的支持度，因此提名。如果支持者都出來投票，不用擔心其他政黨瓜分票源。



親民黨組織部主任張碩文表示，親民黨全國共提名23名縣市議員參選人，而提名3人或3人以上的地方為基隆市、台北市、台中市及高雄市，希望能順利在議會成立黨團，至於桃園市、新竹市、台南市、宜蘭縣、台東縣、金門縣等提名未達3名等地，也盼參選人能全數當選後，與無黨籍議員合作。



張碩文表示，23名縣市議員參選人中，有8名是現任議員，其餘大部份都是長期與親民黨在地方上合作的政治素人，這些人平常就在基層幫忙經營親民黨，這次選舉親民黨透過教育訓練，培養他們投入選戰，讓政治素人也有為民服務的機會。



新黨發言人王炳忠表示，新黨原本不排除推市長參選人，最後決定只提名雙北市議員參選人，台北市提名7人，新北市提名3人。



他說，新黨目標設定台北市6個選區每區至少當選1席，朝7席全上努力。在新北市的議員選情部分，王炳忠坦言，新北市是艱困選區，受地方派系及金錢力量影響也更深厚，盡力而為。



對於是否會與各地縣市長參選人合作，李兆立說，原則上交給各地黨部主委判斷，在台北市就是台北市黨部主委林昶佐、新北市就是新北市黨部主委黃國昌來判斷。



他說，在不違背時代力量黨綱及核心價值的前提下，時代力量會選擇理念相近的本土參選人合作。



張碩文表示，親民黨會在登記截止後開會討論縣市長選舉合作的對象，目前暫時不表態。



王炳忠說，新黨並不會強制要求參選人及支持者在縣市長選舉支持誰，採開放態度。他說，新黨並不寄望由誰加持，對台北市長柯文哲所說的「兩岸一家親」支持到底、也檢驗到底，不管誰當選台北市長，新黨都要做震撼當權者的在野黨。（編輯：蘇龍麒）1070831