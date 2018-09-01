馬英九稱T恤這樣穿才潮 吳敦義從善如流

中國國民黨1日在黨中央舉行2018中央助選團成立誓師記者會，由黨主席吳敦義（前右2）擔任團長、前總統馬英九（前左2）擔任名譽團長，宣告助選團正式成軍。中央社記者孫仲達攝 107年9月1日

（中央社記者劉麗榮台北1日電）國民黨中央助選團今天誓師，前總統馬英九說，大家服裝整齊，T恤都是放在外面，顯示萬眾一心；國民黨主席吳敦義表示，馬英九告訴他這樣穿比較不奇怪，因此也「從善如流。」



九合一選舉昨天登記截止，國民黨上午在中央黨部舉行中央助選團成立誓師記者會，馬英九、吳敦義分別以名譽團長、團長身分出席，助選團成員還有前行政院長陳冲、國民黨副秘書長鄭麗文、前台北縣長周錫瑋等人，全體都穿著有KMT字樣的深藍T恤出席。



馬英九致詞時表示，中央助選團陣容堅強，且服裝整齊，「都是放在外面」，引發在場一片笑聲，站在一旁的吳敦義尷尬地笑拍馬英九的背，馬英九說，這代表「萬眾一心。」



吳敦義先前與黨籍參選人拍宣傳照，上半身穿KMT潮T、下半身穿高腰西裝褲，還將T恤紮進去，遭網友評論「現在誰還這樣穿」、「品味難以理解」等。



吳敦義受訪時表示，馬英九告訴他，放出來比較不會奇怪，因此他今天第一次「從善如流」，是否感覺比較舒服，吳敦義說，「我覺得普通啦，習慣都是放進去」；是否感覺比較年輕，他表示，那是年輕人的看法。



吳敦義說，民進黨用最凶狠的態度清算鬥爭國民黨，國民黨更要奮發圖強，執政黨最近做了許多不得體的事情，未紀念八二三戰役60周年、坐雲豹甲車勘災等，他非常感謝馬英九、陳冲等人加入助選團，希望2018年大選有明顯斬獲，2020年有更好機會重返執政。



馬英九也說，他從5月開始助選以來，走訪基層很多果農、菜販都說，水果賣不出去，兩岸關係要改善，如果國民黨再不振作、不回應民眾需求，是不及格的反對黨，希望助選團團員一定要抓住這點，讓大家知道「知所選擇」，他也帶領大家喊，「國民黨、勝利。」



會後談到蔡政府首度執行死刑，吳敦義說，大概也受到很多壓力，不得不找一位做個樣子。他認為，這兩年社會風氣明顯變差，凶殺案、分屍案頻傳，既然台灣並非是廢止死刑的國家，要依法執行才正確。（編輯：鄭雪文）1070901



