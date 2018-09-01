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蔡總統：救災時對手不幫忙 還講不妥當的話

發稿時間：2018/09/01 16:31

最新更新：2018/09/01 16:31

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（中央社記者葉素萍、吳哲豪彰化1日電）總統兼民進黨主席蔡英文今天赴彰化為尋求連任的彰化縣長魏明谷造勢。蔡英文提到，這段時間以來救災時，「我們的對手沒有站出來幫忙，反而講一些不太妥當的話」。

這次彰化縣長選戰，魏明谷想要打破民進黨「僅能擔任一屆」的魔咒，國民黨提名的王惠美則希望把彰化縣綠地變藍天；無黨籍則有黃文玲、洪敏雄、白雅燦參戰。

民進黨今天在彰化啟動首場百工百業挺改革活動，蔡英文與行政院長賴清德首度同台，拉抬魏明谷。

蔡英文提到，這段時間以來，台灣下大雨，很多地方淹水，但是魏明谷有在做事，彰化因為有滯洪池，水很快就退去；除了滯洪池，彰化也在做污水處理系統，她相信，再給魏明谷4年，這些基礎建設一定做更好，讓大家安心。

蔡英文說，不是只有魏明谷自己在做事，中央一定會全力支持治水，剛才賴清德也說，行政院願意投資彰化，讓彰化不會淹水，變成韌性城市、海綿城市。

另外，蔡英文也提到，這段時間以來，「我們在救災的時候，我們的對手沒有站出來幫忙，反而講一些不太妥當的話」；過去政府準備建設經費時，在野黨不支持，又全力反對，「現在他們出來說，他們要建設、要治水、要蓋捷運，我要問大家，這樣有道理嗎？」

她說，政治不是表演，也不是欺騙，政治是實實在在、認認真真，不只要解決眼前問題，也要看未來的問題，過去沒有改革、沒有建設的人，現在又回來批評全力改革、打拚建設的人，這是很沒有道理的事情。（編輯：李信寬）1070901

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