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豪雨襲台血庫縮水 台北台中存量撐不到4天

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中南部縣市長選情 綠營評估仍穩定

發稿時間：2018/09/01 18:26

最新更新：2018/09/01 18:26

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（中央社記者葉素萍彰化1日電）日前豪雨淹水，造成嘉南高屏地區部分災損。不過，民進黨黨政人士今天說，國民黨只唱衰、不救災，國民黨南部縣市長選情並未水漲船高，綠營中彰雲嘉南高屏內部民調仍穩定領先。

總統兼民進黨主席蔡英文今天首度與行政院長賴清德同台，為尋求連任的彰化縣長魏明谷造勢。

民進黨選對會召集人陳明文說，彰化縣長魏明谷2個月前確實民調滑落，但現在選情已回升，情勢穩定。

另外，民進黨黨政人士則說，先前魏明谷專注在縣政，並未分心做選舉的準備；相較之下，魏明谷的對手經過初選、在各地山頭運作整合，一來一回，再加上綠營基層表態率偏低，造成先前的民調差距。

黨政人士指出，經過這兩個月一連串的基層座談會、溝通整合、強化媒體宣傳能量，彰化縣長選情在8月初就已經回到五五波態勢，8月底最新內部民調魏明谷還贏了對手。

黨政人士又指出，在彰化縣4大票倉中，綠營在彰化市、員林市領先、和美鎮落後但仍在誤差範圍內、鹿港鎮落後；魏明谷總體滿意度已達5成5，顯示民眾對施政有感；目前綠營的選情趨勢是往上走，對手則往下走，魏明谷選舉團隊也已經上軌道，可以期待後續加溫，「10月下旬差距可望拉開」。

至於全國選情部分，黨政人士分析，日前淹水，造成嘉南高屏地區有部分災損，但區域面積範圍都比以前小很多；南部黨籍縣市長因應行動也相對快，所以等救災工作告一段落後，民眾不滿的聲音就相對小了。

黨政人士說，雖然這當中有對總統、副總統的負面批評，但也因為國民黨有負面的語言，只在唱衰、不去救災，這樣的落差對比，南部縣市國民黨的參選人聲勢並沒有因此水漲船高，民進黨最新內部參考民調仍是穩定狀態，台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東都還是穩定領先的狀態。

黨政人士指出，新北市則已經把差距拉近到5%的範圍內，還有2個多月可以一搏，民進黨對新北市有很大的期待；基隆市、新竹市、桃園市都是穩定領先對手很大一段距離；至於剩下的非執政縣市，則看民進黨參選人努力狀況，目前雖然還有一段差距，但黨中央會加緊協助，讓他們拉近與對手差距，到11月24日還是有可為。

黨政人士說，雖然國民黨訂出了自己的目標，但是，對民進黨來說，除了要穩住原來執政縣市，希望有機會再下一城，台東縣、新北市是主要目標，而且這兩個縣市目前顯示出來的狀況是「非常有機會」。（編輯：李信寬）1070901

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