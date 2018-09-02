/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞太影展麥當勞李宏基楊偉中

冰島250公里超馬賽 陳彥博逆轉獲總冠軍

>rss

蔡英文輔選徐定禎 盼讓苗栗走出停滯

發稿時間：2018/09/02 12:41

最新更新：2018/09/02 12:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者呂欣憓苗栗縣2日電）總統蔡英文今天為無黨籍的苗栗縣長參選人徐定禎輔選時說，苗栗財政不好，但不能因為這樣沒有好好照顧鄉親，苗栗需要一個能和中央合作的首長，讓苗栗走出停滯、動起來。

7月中全代會後，民主進步黨全黨啟動輔選腳步，兼任民進黨主席的總統蔡英文8月到各縣市授旗，9月啟動各縣市舉行百工百業挺改革系列活動，全台灣再巡迴一次；首場百工百業挺改革活動昨天在彰化登場，今天則來到苗栗縣，和行政院長賴清德合體輔選。

民進黨在苗栗縣長選舉沒有提名黨籍參選人，而是選擇和無黨籍的頭份市長徐定禎合作，賴清德呼籲民眾支持「老實人」徐定禎，改變苗栗的命運，賴清德稱讚徐定禎有行政經驗、清廉勤政、政通人和，徐定禎若選上，相信他會用人不分藍綠，行政院和總統會全力支持苗栗縣。

蔡英文致詞時一開始先以一段客家話向在場的支持者問好，蔡英文說，苗栗鄉親真的很期待改變翻轉，今天現場很多產業界、工業界各行各業的人，特別站出來希望團結，選舉剩80幾天，結合跨黨派力量改變苗栗。

蔡英文說，徐定禎當過9年頭份市長，最有執行力也最了解地方，大家看到苗栗這幾年發展艱難，不改變不行，苗栗需要一個能和中央合作、能爭取資源、中央地方一起前進的政府。

蔡英文指出，苗栗縣對民進黨來說是相當艱困選區，還要更多耕耘，好好爭取鄉親支持，當全台灣都在進步時，苗栗發展不能再停滯，「沒有時間等了」，苗栗需要更多人並肩作戰，集結更多支持改革力量翻轉苗栗，讓苗栗走出停滯、動起來，當苗栗需要時，用不同模式爭取改變機會，因此民進黨決定和徐定禎合作。

蔡英文說，苗栗需要中央都看到了，她舉兩個例子，第一個是全力推動浪漫台三線，第二個是全力推動苗栗最需要的長照2.0。她進一步指出，苗栗發展需求中央都有看到，但中央政府做再多，也需要地方配合效果才會好，「現在苗栗團隊在積極程度上真的差了一些，苗栗財政不好，但不能因為這樣沒有好好照顧鄉親」。

蔡英文說，能幹的首長可以在財政困難下找到出路，做好事情也做好財政，徐定禎當頭份市長，讓財政轉虧為盈，該做的施政一項也沒少，頭份市人口不斷成長，代表徐定禎真的做得很好，值得超越黨派的鄉親一起相挺，距離選舉只剩下80幾天，現在要開始衝刺，期盼民眾團結支持徐定禎，一起打造新苗栗。

徐定禎致詞時表示，急行軍改革需要多大勇氣，當過首長的都知道，改革就會招來很多批評，他曾對蔡總統說「總統這是仙女不做下凡來，好好當大小姐，何必當總統受這種鳥氣？」他說，不過這就是承擔，如果沒人願意承擔，這國家怎麼辦，他今天也是承擔，努力拚這場選舉。

徐定禎也說，如果他和藍營首長同框，希望綠營朋友不要不高興，他和綠營走太近，藍營不會高興，「造成我很大困擾」，苗栗縣要贏，就是做整合；如果競選團隊是一個交響樂團，他就像指揮，希望大家不要走音不要放砲，讓他好好打這場選戰，「綠營藍營的朋友不要再分了，支持無黨派的徐定禎，苗栗是有希望的」。（編輯：林興盟）1070902

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP