蔡英文輔選徐定禎 盼讓苗栗走出停滯

（中央社記者呂欣憓苗栗縣2日電）總統蔡英文今天為無黨籍的苗栗縣長參選人徐定禎輔選時說，苗栗財政不好，但不能因為這樣沒有好好照顧鄉親，苗栗需要一個能和中央合作的首長，讓苗栗走出停滯、動起來。



7月中全代會後，民主進步黨全黨啟動輔選腳步，兼任民進黨主席的總統蔡英文8月到各縣市授旗，9月啟動各縣市舉行百工百業挺改革系列活動，全台灣再巡迴一次；首場百工百業挺改革活動昨天在彰化登場，今天則來到苗栗縣，和行政院長賴清德合體輔選。



民進黨在苗栗縣長選舉沒有提名黨籍參選人，而是選擇和無黨籍的頭份市長徐定禎合作，賴清德呼籲民眾支持「老實人」徐定禎，改變苗栗的命運，賴清德稱讚徐定禎有行政經驗、清廉勤政、政通人和，徐定禎若選上，相信他會用人不分藍綠，行政院和總統會全力支持苗栗縣。



蔡英文致詞時一開始先以一段客家話向在場的支持者問好，蔡英文說，苗栗鄉親真的很期待改變翻轉，今天現場很多產業界、工業界各行各業的人，特別站出來希望團結，選舉剩80幾天，結合跨黨派力量改變苗栗。



蔡英文說，徐定禎當過9年頭份市長，最有執行力也最了解地方，大家看到苗栗這幾年發展艱難，不改變不行，苗栗需要一個能和中央合作、能爭取資源、中央地方一起前進的政府。



蔡英文指出，苗栗縣對民進黨來說是相當艱困選區，還要更多耕耘，好好爭取鄉親支持，當全台灣都在進步時，苗栗發展不能再停滯，「沒有時間等了」，苗栗需要更多人並肩作戰，集結更多支持改革力量翻轉苗栗，讓苗栗走出停滯、動起來，當苗栗需要時，用不同模式爭取改變機會，因此民進黨決定和徐定禎合作。



蔡英文說，苗栗需要中央都看到了，她舉兩個例子，第一個是全力推動浪漫台三線，第二個是全力推動苗栗最需要的長照2.0。她進一步指出，苗栗發展需求中央都有看到，但中央政府做再多，也需要地方配合效果才會好，「現在苗栗團隊在積極程度上真的差了一些，苗栗財政不好，但不能因為這樣沒有好好照顧鄉親」。



蔡英文說，能幹的首長可以在財政困難下找到出路，做好事情也做好財政，徐定禎當頭份市長，讓財政轉虧為盈，該做的施政一項也沒少，頭份市人口不斷成長，代表徐定禎真的做得很好，值得超越黨派的鄉親一起相挺，距離選舉只剩下80幾天，現在要開始衝刺，期盼民眾團結支持徐定禎，一起打造新苗栗。



徐定禎致詞時表示，急行軍改革需要多大勇氣，當過首長的都知道，改革就會招來很多批評，他曾對蔡總統說「總統這是仙女不做下凡來，好好當大小姐，何必當總統受這種鳥氣？」他說，不過這就是承擔，如果沒人願意承擔，這國家怎麼辦，他今天也是承擔，努力拚這場選舉。



徐定禎也說，如果他和藍營首長同框，希望綠營朋友不要不高興，他和綠營走太近，藍營不會高興，「造成我很大困擾」，苗栗縣要贏，就是做整合；如果競選團隊是一個交響樂團，他就像指揮，希望大家不要走音不要放砲，讓他好好打這場選戰，「綠營藍營的朋友不要再分了，支持無黨派的徐定禎，苗栗是有希望的」。（編輯：林興盟）1070902