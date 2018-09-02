林昶佐：議員簽柯P認同卡不符民主倫理

時代力量黨2日在台北市議會舊址舉行「接力！夏日全國巡迴最終場：全國大會師」，黨主席黃國昌（前排中）與各縣市議員參選人等共同參與，隨後一起騎自行車前往台北市議會。中央社記者施宗暉攝 107年9月2日

（中央社記者王承中台北2日電）台北市長柯文哲點名時代力量市議員參選人黃郁芬很想簽柯P認同卡。時代力量台北市黨部主委林昶佐今天說，議員監督市政，簽署認同卡在民主倫理上有點奇怪，最後共同決定不簽。



針對年底縣市議員選戰，時代力量下午在台北市忠孝西路與中山南路口的市議會舊址舉辦全國大集結，由時代力量執行黨主席黃國昌授旗給提名的41名縣市議員參選人，並在黃國昌帶隊下，全體參選人一同騎腳踏車前往台北市議會，宣示全力改變地方政治的勝選決心，一起前進市議會。



黃國昌在致詞時表示，台灣這個國家是屬於台灣人的，沒有任何人、政客能為了政治利益出賣國家、土地，時代力量絕對不可能接受中國拋出的「兩岸一家親」的政治訴求，不管包裝的再中立、無色，也不會讓時代力量產生困惑。



他說，時代力量從未忘記當初創黨的初衷，時代力量認為最重要的台灣價值，就是要把台灣打造成正常化國家，讓每個人都能感受到真正的公平正義，讓年輕人看到未來，但這些工作無法只在中央進行，要從地方一步一腳印，扎實的把改革信念在地方政治中貫徹到底。



針對台北市長柯文哲點名時代力量市議員參選人黃郁芬很想簽他的柯P認同卡，但最後沒簽。林昶佐受訪表示，市議員的工作是監督市政，簽署市長的認同卡，在民主倫理上有點奇怪，最後經市黨部與5名市議員參選人討論，大家決定不簽。



林昶佐表示，原則上尊重每位參選人各自規劃的競選方式，只要不違背黨的聯合政見與基本主張，都不會有太多的干涉，但是像認同卡等議題，就會一起討論、決定。聯合政見與柯文哲有重疊，若參選人就這部分要與柯市府有正面互動，基本上市黨部不會干涉，但時代力量提名的5名台北市議員參選人都反對「兩岸一家親」。



黃國昌則表示，柯P認同卡從未在黨中央討論過，由台北市黨部自行討論，時代力量目前唯一有簽的就只有「反酒駕宣言」，但也是開放讓參選人自行決定，時代力量在台北市的選戰策略完全交由台北市黨部及參選人決定。（編輯：謝佳珍）1070902



