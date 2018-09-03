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東奧正名公投 第二階段連署破52萬

發稿時間：2018/09/03 11:25

最新更新：2018/09/03 13:06

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東奧正名公投3日上午遞交52萬餘份連署書到中選會，提案領銜人紀政（後排左7）表示，公投任務還沒有完成，呼籲大家在11月24日投票能衝破1/4門檻。中央社記者裴禛攝 107年9月3日東奧正名公投3日上午遞交52萬餘份連署書到中選會，提案領銜人紀政（後排左7）表示，公投任務還沒有完成，呼籲大家在11月24日投票能衝破1/4門檻。中央社記者裴禛攝 107年9月3日

（中央社記者劉麗榮台北3日電）東奧正名公投今天上午遞交52萬餘份連署書到中選會，提案領銜人紀政表示，公投任務還沒有完成，呼籲大家在11月24日投票能衝破1/4門檻。

全國性公投案目前已有6案送交連署書，東奧正名是第7案遞交的公投案。除紀政外，監委張武修、時代力量黨主席黃國昌、前台聯立委賴振昌、周倪安等人出席，民主進步黨台北市長參選人姚文智也到場致意。

東奧正名公投主文為「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」第二階段連署書提交52萬6688份。中選會上午受理後進行點收作業。

張武修表示，台灣的選手很棒，但品牌不好，應該要給他們好的名稱、好的品牌，台灣的品牌到底好不好，「我們要自己做決定」，希望大選那天大家一起支持讓東奧公投通過。

蘋果日報報導，即將接掌中華奧會秘書長的前行政院發言人孫立群說，奧會第一目標是要保障選手參賽權益，人民有權利公投，奧會到目前為止，是遵循洛桑協議奧會模式，「對選手參賽有風險，都不希望它發生」。

對此，紀政受訪指出，2016年里約奧運隊伍，有兩個隊伍拿跟奧會五環旗相關的會旗，一個是難民隊、一個是中華台北代表隊，她說，連難民都可以參加，國際奧委會有甚麼權力把台灣選手驅逐在奧運會門外。

紀政表示，東奧正名公投11月24日若順利通過，照道理政府須要求中華奧委會向國際奧會IOC申請這個案子，最壞的就是中華台北，她衷心祈禱，台灣選手可以台灣名義參賽。她說，國際奧委會有206個會員，「難道不會有自己的朋友嗎？這是我們繼續要加油的」。

根據公投法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。（編輯：林興盟）1070903

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