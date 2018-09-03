防憲兵遭砍事件重演 府增列千萬預算設景觀圍籬

（中央社記者呂欣憓台北3日電）總統府編列108年度預算，預算書已經送交立法院排程審議。為了避免憲兵遭砍傷事件重演，總統府增列預算新台幣1168萬餘元，強化總統府後方的安全防護措施。



根據已送交立法院的108年度總統府公開預算書中顯示，總統府108年度的預算編列9億7948萬餘元，較107年度預算增加5890萬餘元。



總統府在預算說明中指出，108年度較107年度預算增列房屋建築及設備費1168萬餘元，是用來強化府後博愛路側安全防護措施。



107年8月18日發生民眾呂軍億持從軍史館偷來的軍刀砍傷憲兵事件，當時呂軍億就是從總統府後方博愛路側翻過低矮的花圃進入總統府的範圍內。



總統府今年3月送進立法院的檢討報告中就提到，總統府除了會調整維安部署，未來還將在府區四周增設「景觀圍籬」，以強化府區的阻絕功能。



總統府發言人林鶴明表示，去年8月間總統府憲兵遭持武士刀統派暴徒襲擊後，經過國安單位整體檢討以及國會關注，考量總統府周邊既有路幅狹窄，防衛縱深不足，為強化憲兵反應時間及增強總統府的安全防護能力，防範類似憲兵遭暴徒襲擊的不幸事件再度發生，府方因此參考美國白宮等多國元首辦公處所的配置。



林鶴明表示，在兼顧人員警備維安與重要歷史建物的保護下，決定於去年發生暴徒入侵的博愛路一側增設景觀圍籬。



林鶴明表示，鑒於總統府是重要歷史建物，相關構工設計都必須確保文資古蹟的完整與維護，相關規劃去年也已依法送交文化部由「國定古蹟審查會議」完成審查。



此外，資訊行政工作方面，總統府也增列府區監控中心和訪客系統等經費1361萬餘元。（編輯：謝佳珍）1070903