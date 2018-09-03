/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東迪迪小吃軍人節美網
>rss

卸任總統禮遇將屆 李登輝明年可領868萬元

發稿時間：2018/09/03 18:51

最新更新：2018/09/03 18:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者呂欣憓台北3日電）總統府編列108年度預算，預算書已經送交立法院排程審議。前總統李登輝禮遇經費編列868萬3000餘元，這是李登輝最後一年享有卸任總統禮遇。

根據已送交立法院的108年度總統府公開預算書中顯示，總統府108年度的預算編列9億7948萬餘元，較107年度預算增加5890萬餘元。

在卸任禮遇部分，總統府共編列2250萬餘元。李登輝禮遇經費編列868萬3000餘元，其中包括禮遇金318萬3000元，處理事務人員、司機、辦公室和各項事務等費用500萬餘元，保健醫療費用50萬餘元。相較107年度，李登輝的卸任禮遇增加9萬3000餘元。

前總統馬英九禮遇經費編列868萬3000餘元，其中包括禮遇金318萬3000元，處理事務人員、司機、辦公室和各項事務等費用500萬餘元，保健醫療費用50萬餘元。相較107年度，馬英九的卸任禮遇減少90萬7000餘元。

前副總統吳敦義禮遇經費編列514萬2000餘元，其中包括禮遇金229萬2000元，處理事務人員、司機、辦公室和各項事務等費用250萬餘元，保健醫療費用35萬餘元。相較107年度，吳敦義的卸任禮遇減少43萬3000餘元。

根據卸任總統副總統禮遇條例第2條第3項規定，總統的禮遇期間與任職期間相同，未滿1年以1年計算，此項規定自2007年1月1日起實施。李登輝1988年1月13日繼任總統，至2000年5月20日卸任，任期共12年又4個多月，因此總統卸任禮遇共可享13年，從2007年至2019年底止。

此外，李登輝曾任3年7個多月的副總統，因此卸任總統禮遇期滿後，依法還可接受4年的卸任副總統禮遇。（編輯：林沂鋒）1070903

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP