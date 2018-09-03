卸任總統禮遇將屆 李登輝明年可領868萬元

（中央社記者呂欣憓台北3日電）總統府編列108年度預算，預算書已經送交立法院排程審議。前總統李登輝禮遇經費編列868萬3000餘元，這是李登輝最後一年享有卸任總統禮遇。



根據已送交立法院的108年度總統府公開預算書中顯示，總統府108年度的預算編列9億7948萬餘元，較107年度預算增加5890萬餘元。



在卸任禮遇部分，總統府共編列2250萬餘元。李登輝禮遇經費編列868萬3000餘元，其中包括禮遇金318萬3000元，處理事務人員、司機、辦公室和各項事務等費用500萬餘元，保健醫療費用50萬餘元。相較107年度，李登輝的卸任禮遇增加9萬3000餘元。



前總統馬英九禮遇經費編列868萬3000餘元，其中包括禮遇金318萬3000元，處理事務人員、司機、辦公室和各項事務等費用500萬餘元，保健醫療費用50萬餘元。相較107年度，馬英九的卸任禮遇減少90萬7000餘元。



前副總統吳敦義禮遇經費編列514萬2000餘元，其中包括禮遇金229萬2000元，處理事務人員、司機、辦公室和各項事務等費用250萬餘元，保健醫療費用35萬餘元。相較107年度，吳敦義的卸任禮遇減少43萬3000餘元。



根據卸任總統副總統禮遇條例第2條第3項規定，總統的禮遇期間與任職期間相同，未滿1年以1年計算，此項規定自2007年1月1日起實施。李登輝1988年1月13日繼任總統，至2000年5月20日卸任，任期共12年又4個多月，因此總統卸任禮遇共可享13年，從2007年至2019年底止。



此外，李登輝曾任3年7個多月的副總統，因此卸任總統禮遇期滿後，依法還可接受4年的卸任副總統禮遇。（編輯：林沂鋒）1070903