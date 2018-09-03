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亞運選手載譽歸國 F16伴飛感動選手

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迎接亞運英雄返國 F-16施放百發熱焰彈

發稿時間：2018/09/03 23:07

最新更新：2018/09/03 23:07

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（中央社記者劉麗榮台北3日電）中華代表團在亞運拿下17金的好成績，空軍嘉義基地晚間派出2架F-16戰機迎接代表團凱旋歸國，並施放120發的熱焰彈，向選手致敬。

2018雅加達-巨港亞運落幕，中華代表團拿下17金、19銀與31銅，這是史上次佳成績，最後一批中華代表團成員晚間搭機返國，總統蔡英文表示，這些年輕的國手都是台灣的英雄，所以就用英雄的方式歡迎他們。

空軍官員表示，亞運選手搭乘的華航班機進入台灣飛航情報區時，執行任務的2架F-16戰機升空，與代表團所搭乘的班機一起編隊飛行，等到定位完成，時速、高度確定沒問題後，華航機長即告知F-16飛行員，這2架F-16同時施放共120發的熱焰彈，選手從機艙兩側的窗戶就可看到絢爛的煙火四射。

官員說，另有2架F-16預備機也一同升空，其中一架在機上架有攝影器材，捕捉歷史性的一刻，這也是空軍首度執行施放熱焰彈，歡迎選手返國的任務。

此外，空軍也派出E2-K空中預警機執行空中管制任務，包括通信傳播、空中雷達等，協助戰鬥機與地面的通聯。

總統晚間在臉書上傳3張F-16預備升空的畫面，並寫道：「今晚，我們的空軍英雄迎接亞運英雄。台灣夜空，綻放著台灣之光。」（編輯：陸倩瑤）1070903

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