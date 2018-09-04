亞運創佳績 蘇嘉全籲今年別刪體育署預算

中華男子射箭隊選手饒廷宇（右）、湯智鈞（右2）及魏均珩（左）4日在立法院，致贈印尼亞運吉祥物給立法院長蘇嘉全（左2）。中央社記者徐肇昌攝 107年9月4日

（中央社記者劉冠廷台北4日電）立法院長蘇嘉全今天在立法院接見本次在亞運獲得佳績的中華代表團，蘇嘉全表示，他要請立委們幫忙，不要刪今年度體育署的預算，因為總是要給體育界一些鼓勵。



2018雅加達巨港亞運落幕，中華代表團拿下17金、19銀與31銅，是史上次佳成績。蘇嘉全上午在立法院接見代表團選手，多位朝野立委也都到場祝賀。蘇嘉全在致詞時表示，真的非常、非常、非常興奮，能夠在立法院歡迎這次參加亞運的選手；這次選手們的表現，真的是讓國人感到榮耀。



中華代表團在亞運拿下17金的好成績，空軍嘉義基地昨天晚間派出2架F-16戰機迎接代表團凱旋歸國，並施放120發的熱焰彈，向選手致敬。蘇嘉全表示，總統蔡英文說代表隊如果拿超過16面金牌，就要派F-16迎接，下次他要建議總統，如果拿20面金牌，就改幻象2000。



蘇嘉全說，亞運代表團團長林鴻道致詞時特別提到，立法院能夠為大家做什麼事，他在這要請在場的立委幫忙，「今年度體育署的預算，我們都不要刪，這樣好不好」，他也對著坐在台下的國民黨立委林德福等人說，說話要算話喔，因為總是要給體育界一些鼓勵。



他說，立法院能夠做的，除了修改更好的法律，讓選手有更好的環境進行練習外，就是在預算的編列上能夠全力支持，相信所有的立委都希望，選手們在國際賽事上，都有非常好的成績。



此外，蘇嘉全今天也在現場贈送由立法院所製作的金牌，給這次參與亞運的選手鼓勵。蘇嘉全說，立法院過去從沒頒獎給得牌的亞運、甚至奧運選手，但從今年開始要立下一個傳統，只要在奧運、亞運比賽優異的選手，立法院都會代表人民，給予最高榮耀的獎勵。（編輯：張良知）1070904





立法院長蘇嘉全（2排左7）4日在立法院接見印尼亞運中華代表團，一一與各項目選手合影，圖為蘇嘉全與棒球隊教練、選手合影。中央社記者徐肇昌攝 107年9月4日