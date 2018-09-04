時力黨團優先法案40項 持中國居住證應強制申報

時代力量立委徐永明（左起）、高潞．以用、黃國昌4日在立法院黨團辦公室，公布新會期優先法案。中央社記者徐肇昌攝 107年9月4日

（中央社記者范正祥台北4日電）時代力量立法院黨團公布新會期優先法案總計40項，包括原住民族土地及海域法、原住民族自治法、原住民族健康法，以及環境基本法修正案、海洋基本法、核廢料處理法等在列。



立法院第9屆第6會期即將開議，時代力量黨團今天舉行記者會，黨籍立法委員高潞．以用、徐永明、黃國昌、林昶佐出席，共同說明黨團在新會期主張的優先法案清單，包括10項將提出的新增法案和30項已在立法院待審的法案，總計40項。



高潞．以用強調，10項新增法案分別是公眾關注的公民投票法修正草案、兩岸人民關係條例修正草案、國立中正紀念堂管理處組織法、國家人權委員會條例，還有攸關原住民族權利的原住民族土地及海域法、原住民族自治法、原住民族健康法，以及與環境相關的環境基本法修正案、海洋基本法、核廢料處理法。



她說，其餘已在立法院待審的30項重要法案，包括都市更新條例、礦業法、國家語言平等發展法、私立學校法、婚姻平權法案、集會遊行法、憲法改革法案、國家安全法等，許多已完成委員會初審或已審了一半的法案，黨團會持續關注。



本身是時代力量黨團總召的徐永明指出，目前中國單方面施行港澳台居住證一事對台灣主權和兩岸關係有相當大的衝擊。黨團認為，兩岸人民關係條例有強力修法的必要，修法方向包括如果在對岸申請居住證者，必須在台灣強制申報，以及是否視同在對岸「入籍」，相對在台灣的戶籍是否要往凍結或取消的方向處理。



黃國昌表示，立法院已邁入本屆立委任期的後半段，但是到現在，「重要的司法改革法案一片空白」。黨團過去已提出一些法案，包括刑事陪審法、勞動訴訟程序法、公益揭發保護法、法官法、貪污治罪條例修正等，希望立法院趕快審議。



林昶佐指出，還有幾個與轉型正義相關的法案還沒有通過，包括國立中正紀念堂管理處組織法、政治檔案條例草案等，將會在立法院新會期繼續推動。（編輯：林興盟）1070904



