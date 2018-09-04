總統：持續推動加入CPTPP 爭取第二輪談判

（中央社記者呂欣憓台北4日電）總統蔡英文今天表示，各國限制貿易措施，對全球貿易帶來不確定，政府將秉持「追求最大化自由貿易」的立場，持續推動加入CPTPP等區域經濟整合，積極爭取參加第二輪談判。



蔡總統今天上午接見「亞太商工總會」（CACCI）會長伊納許維力（Jemal Inaishvili）與副會長莫迪（Samir Modi），會後由總統府發布新聞稿說明會面內容。



總統致詞時指出，「亞太商工總會」是亞太地區規模最大的工商組織，在推動亞太地區經濟合作及產業連結方面，都扮演非常重要角色，台灣一直以來積極參與推動區域經濟整合，希望和各國一起為區域的永續及均衡發展努力。



總統說，亞洲在全球供應鏈上，向來占有非常重要的地位，透過區域分工，跟全世界建立相當緊密的連結。但是近年來各國的限制貿易措施，對全球貿易帶來不確定，也對亞洲產生很大的影響。



總統強調，迎接這樣的挑戰，台灣需要有更多積極的作為，像是推動貿易自由化及區域經濟整合，希望進一步透過貿易成長，帶動投資和經濟的成長。



總統表示，政府將繼續秉持「追求最大化自由貿易」的基本立場，以及互惠公平的原則，積極支持且參與雙邊、區域或多邊的貿易談判，像是持續推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經濟整合，積極爭取參加第二輪談判。



總統說，希望「亞太商工總會」可以持續努力協助區域內的企業成長，特別讓中小型企業、婦女還有年輕人，也能融入新一波的全球經濟發展，同時，繼續提升區域內的生產力及創新力，為區域永續發展注入新能量。



總統指出，政府推動新南向政策，也需要「亞太商工總會」的協助，這2年多來，台灣跟新南向夥伴國家，在經貿、產業、醫療、農業、教育及培育人才等領域，都發展了深刻的夥伴關係，也獲得各夥伴國的高度肯定。



總統最後表示，「亞太商工總會」對區域經濟合作有卓越貢獻，對台灣來說，也是非常重要的非政府組織夥伴，期盼繼續與「亞太商工總會」加強合作，促進亞太地區的繁榮發展。（編輯：林興盟）1070904