網傳總統秋祭吐口水畫面 府：極其惡意

（中央社記者呂欣憓台北4日電）網傳一段總統蔡英文出席秋祭後「吐口水」的畫面，總統府今天表示，這是極其惡意的行為，總統府給予譴責，如此抹黑行為令人生厭，大眾對這樣噁心的抹黑行為，應同聲譴責。



蔡總統昨天出席忠烈祠秋祭，多家媒體報導，除了國安會秘書長李大維以外，蔡總統和多位政府官員都沒唱國歌，網路上更流傳一段剪接過後、蔡總統在祭典結束後「吐口水」的畫面。



總統府發言人林鶴明今天下午舉行記者會表示，這是極其惡意的行為，甚至還有媒體轉發這樣惡意的資訊；根據完整畫面，總統當天肅穆嚴肅，有人刻意擷取抿嘴畫面假稱總統吐口水，事實上總統並未開口，何來吐口水。



林鶴明表示，對這樣的行為，總統府強烈遺憾、給予譴責，如此抹黑行為令人生厭，大眾對這樣噁心的抹黑行為，應同聲譴責。



林鶴明也提醒大眾，許多社群網站或群組內，出現這樣類似破壞台灣團結資訊，還有出現簡體字版本，或影片出現在簡體字網站，民眾對這種可能伴同境外勢力操作的訊息戰，應該明辨，並遏止錯誤訊息的傳播。



媒體詢問，這是否代表相關訊息是對岸攻擊，林鶴明指出，除了簡體字版本，國內網站也有相關影片，因此無法說是從外而內或是從內而外，還要再查證，但不管境內或境外，都不應該出現這樣的資訊，民眾不該因為無意的行為成為錯誤的幫凶。



至於是否會有提告等後續動作，林鶴明表示，對錯假訊息流竄，第一時間釐清資訊，是政府的工作，其他作為會做後續評估。（編輯：謝佳珍）1070904