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賴揆：力抗移動性污染源 2035年禁售燃油機車

發稿時間：2018/09/04 21:51

最新更新：2018/09/04 21:51

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（中央社記者侯姿瑩台北4日電）行政院長賴清德今天表示，促成2035年全面禁售燃油機車的目標，既是交通政策，也是環保政策與產業政策，相關部會須合力建構發展非燃油機車的生態系，才能達成目標。

行政院晚間發布新聞稿表示，賴清德今天主持第21次「加速投資台灣專案會議」，聽取交通部、經濟部、環保署就「2035禁售燃油機車之策略規劃」提出報告。

賴清德指出，2035年全面禁售燃油機車的目標既是交通政策，也是環保政策與產業政策，雖然這是環保署為解決空污問題所提出的策略，但未來交通運輸政策的方向應由交通部進行全盤性思考。

他也強調，相關部會必須合力建構、發展非燃油機車的生態系，禁售燃油機車的政策才能水到渠成。例如，推動產業轉型部分，經濟部應積極協助國內機車產業轉型電動化，輔導業者開發高能量密度電池芯，並積極整合產業鏈，導入智慧化應用。

在完善基礎建設方面，經濟部加強推動中油與業者擴大設置電動機車充（換）電站，營造友善使用環境。落實空污防制方面，環保署修正「交通工具空氣污染物排放標準」，以及視空氣品質需求與污染特性，因地制宜劃設空氣品質維護區，實施移動污染源管制措施。

另外，還包括研訂減少核發燃油機車牌照階段性目標，逐步提高電動機車停車位比例。

同時，賴清德指示科技部，應與經濟部、交通部共同積極了解電動機車發展的瓶頸，使研發能量與產業需求對焦，才有助產業發展。他也說，當前許多國家已宣布禁售燃油車或宣示推動電動車，未來政府將積極協助業者在國內練兵，並培養未來出口能量。

根據交通部統計，國內機車總數截至106年12月底約1376萬輛，平均車齡10.2年，其中59%車主有意願改用電動機車。107年1到7月電動機車銷量已達3.7萬輛，占同期機車掛牌數比率約8%。行政院也於106年12月21日推動「空氣污染防制行動方案」，將2035年新售機車改電動化納為4項政策目標之一。

經濟部在今天會議中表示，未來將採取市場導向的產業推動策略，輔導車廠開發符合青年人、女性、年長者等族群需求款式的電動機車，整合產業鏈合作開發共通零件，推動平價化，並與中油等業者合作完善充（換）電站基礎建設，逐步提高電動機車普及率。

交通部則認為，也應思考機車減量的推動，例如藉由公共運輸搭配轉乘接駁與票證整合，提升公共運輸使用率，引導機車族轉為使用公共運輸等。

環保署表示，將修正「交通工具空氣污染物排放標準」，訂定業者逐年銷售零排放車輛比率規定，後續將依「空氣污染防制法」規定，視空氣品質需求，就使用中車輛排放標準及空氣品質維護區劃設訂定管制方案，並與各界溝通、宣導後實施。（編輯：林沂鋒）1070904

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