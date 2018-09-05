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國會頻道網站上線 蘇嘉全：全世界最新最快

發稿時間：2018/09/05 11:41

最新更新：2018/09/05 11:41

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（中央社記者陳俊華台北5日電）立法院長蘇嘉全今天表示，國會頻道開播一年半，收視人數已將近3400萬人次，國會頻道網站正式上線，除了議事直播，還有會議預報、立委提案內容等，是全世界最新、最快的方式。

蘇嘉全上午出席「國會頻道網站上線」記者會，立法院副院長蔡其昌、立法院秘書長林志嘉、文化部次長李連權，及民進黨立法院黨團幹事長李俊俋、國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、國民黨立委吳志揚、李彥秀及時代力量立委林昶佐都與會。

蘇嘉全致詞表示，國會頻道從去年2月開播到今年7月底，短短一年半收視總人數已將近3400萬人次；去年9月立法院也與五大電信業者合作，將國會頻道上架到手機平台，大概有300萬用戶可觀看國會頻道，收看管道和人數也越來越多。

蘇嘉全說，立法院是代表人民制定法律的場域，要有求新求變的思維，國會頻道網站就是要服務網路世代，內容除提供議事直播外，還有每日節目表、會議預報，立委提案內容也能點閱，「立法院是全世界最新、最快在使用這樣的方式」。

蘇嘉全表示，立法院在公廣集團全面支持、公民監督國會聯盟在後面鞭策下，朝更透明化的方向前進，今天起網站正式開播，希望關心國會的民眾，尤其是年輕人可以收看國會運作狀況。

李俊俋說，國會頻道網站正式建置後，會讓更多人看到立法委員問政在做什麼，也會讓國會更開放、透明；曾銘宗表示，國民黨長期主張立法院要公開透明，體現台灣的民意，立法才能充分跟民意結合，今天是一個里程碑，希望網站建置功能越來越強大。

李連權表示，立法院是台灣政治文化櫥窗，透明化、專業影響台灣政治文化發展；期許國會頻道網站成為將來政治文化的平台，如何提升平台的資料、功能是將來努力方向。（編輯：張良知）1070905

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