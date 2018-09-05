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勞檢員超時加班 監委促勞動部改善

發稿時間：2018/09/05 13:31

最新更新：2018/09/05 13:31

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（中央社記者劉麗榮台北5日電）監察委員王美玉今天表示，勞動條件檢查員是替勞工權益把關的關鍵人物，但調查發現，勞檢員超時工作情形普遍，勞動部應協助各縣市政府補實人力，覈實報准加班。

監察院財政及經濟委員會上午通過「勞動條件檢查員工作權益保障」案的調查報告。查案監委王美玉指出，勞基法是勞工最基本的勞動條件保障，雇主自當履行給加班費等法定義務。不過，監察院調查發現，部分勞動條件檢查員單月的加班時數超過50小時，且超過各機關加班費支給要點規定20小時上限的情形甚為普遍。

王美玉表示，以檢查頻率較高的台南市為例，曾有勞動條件檢查員單月加班時數超過70小時，其中20小時請領加班費，其餘部分時數申請加班補休，部分時數既未請領加班費，也未補休。

她說，雇主是否落實勞動法令對勞工權益的最低保障，勞動條件檢查員成為替勞工權益把關最關鍵人物。若勞檢員工時長，甚至過勞，恐傷害勞檢員的健康與勞動條件保障；超過20小時的加班時數不發給加班費，也未補休，既難作為企業表率，更難讓雇主信服，應予檢討改進。

國內勞動檢查員有勞動條件檢查員及職業安全衛生檢查員兩類，調查也發現，勞動條件檢查員除台北市編制8人、新北市4人，現職人員302人為依「聘用人員聘用條例聘用」的人力，編制人員與聘用人員的比例為1：25.17，正式編制人力與職安檢查員相去甚遠。

調查指出，這類長期計畫聘用的人力流動率偏高，不利留才，勞動部允宜持續向行政院爭取以編制人力進用，或加強勞動條件檢查人員的支持措施，以利留任資深績優人員。

此外，調查指出，國內各縣市的勞動條件檢查涵蓋率小於10%，多數縣市未達成每名勞動條件檢查員每年完成200場次檢查的目標，勞動部應予檢討改進，並督促各地方政府勞政機關落實勞動條件檢查。1070905

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