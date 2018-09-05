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台設立醫療基金 強化對太平洋島國醫療服務

發稿時間：2018/09/05 14:00

最新更新：2018/09/05 14:00

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（中央社記者侯姿瑩台北5日電）外交部今天表示，外交部長吳釗燮出席太平洋島國論壇年會相關的永續發展目標圓桌會議時宣布，設立特別醫療基金，作為未來選派台灣專科醫療團隊赴論壇會員國進行醫療服務經費。

外交部發布新聞稿表示，「太平洋島國論壇年會」於9月3日至6日在南太友邦諾魯舉行。年會主席、諾魯總統華卡（Baron Waqa）為形塑太平洋島國與發展夥伴間的新型合作夥伴關係，召開「永續發展目標（SDG 17）圓桌會議」，邀集各發展夥伴與會員國代表一同討論如何建立更強健的太平洋區域。

外交部指出，台灣派出的年會代表團團長吳釗燮也參與這場圓桌會議，吳釗燮在會中闡述台灣長年對太平洋島國在農業、教育、醫衛及基礎建設上的貢獻。

同時，為因應太平洋島國對醫衛的迫切需求，吳釗燮更宣布設立總額200萬美元（約新台幣6100萬元）的「台灣/中華民國－太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，作為未來一年選派台灣專科醫療團隊赴論壇會員國進行醫療服務的經費。論壇會員國可依需求，就近向台灣在當地的大使館或代表處提出申請。

外交部指出，這項基金是在台灣既有定期派遣的醫療團外，特別提撥的專案經費，盼針對論壇會員國當地特殊病症，指派台灣專業醫療團隊前往服務，以改善太平洋地區人民健康。

外交部發言人李憲章表示，吳釗燮於今天圓桌會議宣布成立的醫療基金期限是從今年9月到明年8月止。（編輯：林興盟）1070905

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