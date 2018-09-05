扁提公投說 綠尊重藍指為了選舉

（中央社台北5日綜合報導）前總統陳水扁認為台灣應早日舉行公投，明示不想成為中國的一部分。國民黨立法院黨團總召江啟臣說，相關說法明顯是為了選舉；民進黨立法院黨團幹事長李俊俋說，尊重陳水扁的看法。



日本產經新聞今天刊登前總統陳水扁的「訪問」報導表示，台灣面對中國強力打壓的嚴重危機，應早日舉行公投，明示台灣「不想成為中國的一部份」。



法務部表示，陳水扁是否違規必須由台中監獄認定。台中監獄表示，初步認定陳水扁並非主動接受採訪，也未離開居住地，因此不會做處置。



對此，總統府發言人林鶴明今天僅回應「由權責機關處理」。



國民黨立法院黨團總召江啟臣表示，陳水扁其實並無新的說法，公投、戰鬥外交的思維在2000年至2008年都已採用過，結果不但升高兩岸對立，更從美國力挺，到幾乎失去美國的支持，被歸類為麻煩製造者。



江啟臣說，如今中國大陸國力比陳水扁執政時期更加強盛，同樣的策略除了重蹈覆轍外，可能還帶來更大的反作用力；此外，他也判斷，陳水扁此時受訪，明顯針對大選，意在與總統蔡英文的路線做出切割，凸顯自己支持的候選人。



國民黨發言人洪孟楷指出，陳水扁在總統任內明講，台獨做不到就是做不到，現在又要求公投台獨，不知道哪一個是真正的陳水扁。他說，陳水扁現在又要台獨公投，這樣只會把台灣帶往孤立，絕對是不負責任的做法。



洪孟楷說，陳水扁目前仍屬保外就醫，如今明顯接受媒體採訪，法務部事先不知情，事後還要幫想藉口合理化，破壞法治到極點，呼籲政府依法辦理。



時代力量立法院黨團總召徐永明指出，立法院新會期即將開議，時代力量黨團希望推動的優先法案，就包括與台灣主權地位相關的「公民投票法」修正草案。他說，公投法在上次修法的過程中，有關制憲正名等部分都被封殺，時代力量會在這會期繼續推動爭取重新納入。



民主進步黨立法院黨團幹事長李俊俋說，尊重陳水扁的看法，民進黨一向主張台灣的前途由台灣2300萬人決定，這就是台灣前途決議文，到現在為止沒有任何改變；至於要不要舉行公投，這本來就是人民的權利，且公投現在門檻降低，若有民眾提案就去做。



李俊俋說，至於陳水扁這樣的動作，有沒有違反保外就醫相關規定，就由法務部來認定，但看起來陳水扁也沒有直接受訪，只是轉述。（編輯：蘇龍麒）1070905