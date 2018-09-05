/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場紀淑如吐口水委內瑞拉
>rss

扁提公投說 綠尊重藍指為了選舉

發稿時間：2018/09/05 14:10

最新更新：2018/09/05 14:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社台北5日綜合報導）前總統陳水扁認為台灣應早日舉行公投，明示不想成為中國的一部分。國民黨立法院黨團總召江啟臣說，相關說法明顯是為了選舉；民進黨立法院黨團幹事長李俊俋說，尊重陳水扁的看法。

日本產經新聞今天刊登前總統陳水扁的「訪問」報導表示，台灣面對中國強力打壓的嚴重危機，應早日舉行公投，明示台灣「不想成為中國的一部份」。

法務部表示，陳水扁是否違規必須由台中監獄認定。台中監獄表示，初步認定陳水扁並非主動接受採訪，也未離開居住地，因此不會做處置。

對此，總統府發言人林鶴明今天僅回應「由權責機關處理」。

國民黨立法院黨團總召江啟臣表示，陳水扁其實並無新的說法，公投、戰鬥外交的思維在2000年至2008年都已採用過，結果不但升高兩岸對立，更從美國力挺，到幾乎失去美國的支持，被歸類為麻煩製造者。

江啟臣說，如今中國大陸國力比陳水扁執政時期更加強盛，同樣的策略除了重蹈覆轍外，可能還帶來更大的反作用力；此外，他也判斷，陳水扁此時受訪，明顯針對大選，意在與總統蔡英文的路線做出切割，凸顯自己支持的候選人。

國民黨發言人洪孟楷指出，陳水扁在總統任內明講，台獨做不到就是做不到，現在又要求公投台獨，不知道哪一個是真正的陳水扁。他說，陳水扁現在又要台獨公投，這樣只會把台灣帶往孤立，絕對是不負責任的做法。

洪孟楷說，陳水扁目前仍屬保外就醫，如今明顯接受媒體採訪，法務部事先不知情，事後還要幫想藉口合理化，破壞法治到極點，呼籲政府依法辦理。

時代力量立法院黨團總召徐永明指出，立法院新會期即將開議，時代力量黨團希望推動的優先法案，就包括與台灣主權地位相關的「公民投票法」修正草案。他說，公投法在上次修法的過程中，有關制憲正名等部分都被封殺，時代力量會在這會期繼續推動爭取重新納入。

民主進步黨立法院黨團幹事長李俊俋說，尊重陳水扁的看法，民進黨一向主張台灣的前途由台灣2300萬人決定，這就是台灣前途決議文，到現在為止沒有任何改變；至於要不要舉行公投，這本來就是人民的權利，且公投現在門檻降低，若有民眾提案就去做。

李俊俋說，至於陳水扁這樣的動作，有沒有違反保外就醫相關規定，就由法務部來認定，但看起來陳水扁也沒有直接受訪，只是轉述。（編輯：蘇龍麒）1070905

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP