美議員提法案鞏固台外交 外交部盼更多國家聲援

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）美國聯邦參議員聯合提出「台北法案」，外交部對此表達感謝，並指提案彰顯美國國會關切中國片面改變台海現狀。外交部也表示，期望台灣面臨鞏固邦誼挑戰時刻，獲更多國家聲援。



美國共和黨籍聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）發布新聞稿指出，他與同黨參議員盧比歐（Marco Rubio），以及民主黨籍參議員馬基（Ed MArkey）、梅南德茲（Bob Menendez）共同提出「台北法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act）。



台北法案要求美國採取行動與各國交涉，支持台灣的外交承認或加強非官方關係。若有國家採取對台灣不利的行動，法案授權美國國務院降級與這些國家的外交關係，並授權國務院暫停或改變美國對該國的外援，包括軍事融資等。



外交部今天發布新聞稿表示，這項提案彰顯美國國會對於共同促請美國行政部門採取更積極行動協助台灣鞏固邦交的跨黨派支持，以及對中國近來升高外交攻勢、不斷恫嚇霸凌台灣等片面改變台海現狀做法的高度關切。



外交部說，感謝美國國會議員採取具體立法行動，表達對民主自由台灣及台美關係的支持。外交部將密切觀察這項法案發展動向及審議情形，同時也將在台北、華府兩地持續與美國政府保持密切溝通聯繫，確保台海與區域的和平穩定。



外交部也表示，期望在台灣面臨鞏固邦誼的艱鉅挑戰時刻，獲得美國及更多理念相近國家的聲援。



今年以來，中華民國陸續與多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多斷交，邦交國降至17國。與台灣斷交後，這3個國家相繼與中國建交。（編輯：林興盟）1070906