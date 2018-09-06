感謝力挺 蔡其昌鼓勵民眾到帛琉度假

（中央社記者陳俊華台北6日電）立法院副院長蔡其昌今天表示，帛琉面對中國以旅遊禁令威脅，仍不為所動、力挺台灣，除表達感謝外，也要鼓勵民眾多到帛琉旅遊，自己規劃在明年暑假，帶家人到帛琉度假。



帛琉是中華民國邦交國之一，中國在去年底禁旅行社出團到帛琉後，帛琉觀光客銳減，帛琉太平洋航空（Palau Pacific Airways）7月宣布，8月底起停飛中國航線。



蔡其昌今天在立法院接見帛琉共和國參議院議場領袖馬科萊（Kerai Mariur）及參議員郭斯迪（Stevenson Kuartei）、裘法蘭（Frank Kyota）、中村亞歷（Aric Nakamura）、史約翰（John Skebong）等一行。



蔡其昌會前受訪時表示，帛琉最近面對中國以商逼政，以觀光客手段來威脅帛琉，這不是一個強國該有的作為，中國不只對台灣無理打壓，甚至對其他台灣的友邦也採取同樣的方式，讓他感到遺憾與不解。



蔡其昌說，感謝帛琉對台灣熱情支持，雖然面對威脅利誘，仍然不為所動，對台灣友誼力挺，他要表示最真誠的感謝；帛琉有全世界最棒的海洋，對喜歡潛水的民眾來說，「相信帛琉是最好的選擇」，如果有時間出國度假，鼓勵大家多去帛琉。



蔡其昌表示，立法院開議在即，今年已經排不出時間，但他正在規劃明年暑假要帶著太太和孩子到帛琉度假。（編輯：蘇龍麒）1070906