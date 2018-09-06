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嫌虧雞難看 吳敦義：沒人贊同拿來當logo

發稿時間：2018/09/06 13:55

最新更新：2018/09/06 13:55

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（中央社記者李淑華台北6日電）中國國民黨主席吳敦義今天直言，國民黨青年部票選的吉祥物「虧雞」不好看，黨內同志都不贊成用這個來當logo，「國民黨的logo太多太好的，不必用到這一個」。

為爭取年輕人支持，國民黨青年部舉辦吉祥物網路票選活動，網友票選第一名的是一隻在奔跑的無毛雞，外界戲稱為「虧雞」。

吳敦義上午前往國父紀念館參觀九年國民教育實施50週年特展。媒體問到是否看過國民黨青年部舉辦票選出來的「虧雞」吉祥物時，吳敦義說，「我沒有看過，只有瞄過一眼」。

但他強調，沒有一個黨的負責人會同意用這個標誌，來當做中國國民黨的logo。

吳敦義直言，「我覺得不好看」；被問到為什麼覺得不好看，他說，不好看，不必去講很多理由，「就像看到這個人很端莊，就是很端莊，不必講理由」。

吳敦義上午在政治大學人文中心主任周惠民導覽解說下，參訪九年國民教育實施50週年特展。九年國教從民國57年開始實施，吳敦義說，57年那一年，他是台灣大學大二學生，也在這一年接受當年時任救國團主任的蔣經國召見。

參訪期間，看到珠算教材時，吳敦義當場說了一個笑話，他說，念小學時曾經得到全縣珠算比賽冠軍，但他不會打算盤，都是用心算的，「那一年，我真的不會打算盤，但珠算比賽冠軍」。

至於十二年國教課綱（草案）在普通高中歷史部分，將中國史改為納入東亞史脈絡。對此，吳敦義受訪時表示，他覺得突兀，應先從中國的史綱，再擴大為亞洲、東亞、東南亞等，這也是過去幾十年來的教育，讓大家由近而遠，來了解中華民族是重要的文化傳承根源。（編輯：林淑媛/黃瑞弘）1070906

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