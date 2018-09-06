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中國出席PIF風波 外交部：應尊重主辦國安排

發稿時間：2018/09/06 15:37

最新更新：2018/09/06 15:37

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（中央社記者侯姿瑩台北6日電）中國代表團出席在諾魯舉行的太平洋島國論壇年會引發風波。外交部今天表示，作為應邀的客人，應該尊重國際會議的議事規則與主辦國的安排，這是基本為客之道。

今年的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）年會於9月3日至6日在台灣友邦諾魯舉行。諾魯總統華卡（Baron Waqa）主持一項有關氣候變遷的會議時，中國代表團特使杜起文企圖搶先發表演說，但遭華卡拒絕，中國代表團隨後退席抗議。另外，在會議議程正式展開之前，諾魯也拒絕在中國代表團成員的外交護照蓋上入境簽證戳章，表示只願接受他們的私人護照。

對於中國在太平洋島國論壇引發的風波，外交部發言人李憲章在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，以一個現代化文明的國際社會成員來說，應該尊重國際會議相關的議事規則，以及主辦國的安排，這是基本的為客之道。

媒體詢問，諾魯的動作是否為對中華民國的支持，李憲章則說，外交部尊重地主國諾魯所做的議事安排以及相關主權的行使。

他也表示，對於諾魯在外交部長吳釗燮出席會議期間給予的禮遇，以及吳釗燮在論壇相關的圓桌會議中受邀第一個發言，外交部表達感謝。同時，吳釗燮率團出席論壇活動也希望與各成員國做建設性的對話、交流，展現台灣協助太平洋島國發展的意願。

對於中國近來加強在南太島國的經營，李憲章說，太平洋島國中有6個是中華民國的邦交國；台灣作為亞太地區重要成員，希望協助促進太平洋島國的發展。對於中國在此區域的布局，外交部會密切注意。

同時，李憲章指出，台灣過去26年來，參與太平洋島國論壇，希望透過這項平台強化台灣與太平洋島國的關係。

太平洋島國論壇是由澳洲、紐西蘭及其他太平洋諸島國組成的區域性國際組織，從1993年至今台灣均以「台灣/中華民國」名稱，以「發展夥伴」身分參與相關活動。（編輯：李信寬）1070906

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