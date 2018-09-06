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以核養綠公投連署近32萬份 送抵中選會

發稿時間：2018/09/06 16:03

最新更新：2018/09/06 16:03

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（中央社記者李淑華台北6日電）在前總統馬英九等人支持下，由清大原子科學院院長李敏發起的「以核養綠」公投今天下午將近32萬份連署書送至中選會，領銜人黃士修呼籲民眾支持核能與再生能源並進的能源政策。

聯合辦公大樓外的一樓廣場，下午有3輛貨車運來近32萬份「以核養綠」連署書，卸貨時天空晴朗，卻同時也下起雨。公投領銜人的核能流言終結者創辦人黃士修召開記者會說，能夠在短短2個月內連署31萬多份，「我們相信這是老天爺跟我們一起流下感動的眼淚」。

黃士修說，中選會副主委陳朝建日前表示，9月14日才是連署書送達的最後期限，但中選會主委陳英鈐卻放話說6日之後送交連署書，會來不及公投綁年底大選，因此他們昨晚緊急清點造冊，運來連署書，讓中選會沒有話說。

他奉勸中選會及審查委員能夠秉持良心，不要成為政府的打手，應讓所有公投都能成案。

對於下一個階段的策略，黃士修說，公投一旦成案，與11月24日公投綁大選，依照規定必須爭取到400萬、甚至於500萬以上的同意票，公投才會通過。因此接下來的兩個月時間，「我們要向政府發出怒吼，我們要阻止非核家園政策」，台灣不能被國際淘汰，當國際都在使用核能及再生能源，台灣不能孤立於世界，必須跟上國際的趨勢。

清華大學原子科學院院長李敏表示，希望中選會能夠以公平公正角度，看待所有的公投案。

他認為，核電已被妖魔化，被一些人拿一些數字做不同的解釋來恐嚇人民，因此公投是一個契機，呼籲對核能有意見的團體或個人，準備好資料，利用5次公聽會機會，大家好好來討論。（編輯：張良知）1070906

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