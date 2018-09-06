十個公投若都成案 中選會初估要花14億

（中央社記者李淑華台北6日電）公投綁大選，中選會截至今天為止，已收到10個公投案連署書，如以最寬鬆標準認定，一旦年底有10個公投案，中選會初估選務人員必須再增聘逾5萬人，經費新台幣14億元。



中選會主委陳英鈐下午受訪時表示，年底公投綁大選，究竟要動用多少選務人員、及公投選務經費，預計11日召集全國各縣市選委員開會討論，屆時應會較為明朗。



陳英鈐表示，九合一的選舉經費，是由地方政府所出，但公投選務是由中央政府出錢，不過，去年編列中選會今年的預算時，並未料到會有公投案，因此今年舉辦公投案的選務經費是零。



由於目前尚不知最後會有多少個公投成案，但如果以最寬鬆標準來推估，也就是以10個公投案來計算的話，陳英鈐說，舉辦公投的經費，初估為14億元。因此，這部份必須向行政院申請動用第二預備金，由於申請需要時間與程序，所以必須趕緊加快腳步。



除了經費外，選務人員也是中選會的當務之急。陳英鈐表示，全國有1萬5886個投開票所，原本的選務人員將近21萬人，如果舉辦公投的話，初估每一個投開票所可能還得增聘3至6人。以1萬多個投開票所而言，可能還得增聘逾5萬人以上的選務人員。



不過，最後確切的選務人員數目，陳英鈐說，下週二（11日）召集全國各縣市選委會後，可望明朗。（編輯：林沂鋒）1070906