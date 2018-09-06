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十個公投案能否都成案 中選會最遲10/16揭曉

發稿時間：2018/09/06 20:00

最新更新：2018/09/06 20:00

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（中央社記者李淑華台北6日電）中選會截至今天止，共收到10個公投案的連署書，皆依法寄送各戶政機關查對。中選會預計10月2日與10月16日召開委員會議，一旦達連署門檻，即公告成案，得以公投綁大選。

為趕得及公投綁年底大選，各個公投案連署書搶進中央選舉委員會，「以核養綠」公投連署書下午送抵中選會，中選會於傍晚6時許點收完畢，公投領銜人黃士修也已收到中選會的收據，為31萬4135份連署書。

中選會主委陳英鈐受訪時表示，截至下午為止，共收到10個公投案的連署書，依法皆以郵局紙箱郵寄至各戶政機關查對。戶政機關依法必須在30天內查對完畢後，回報中選會份數。

陳英鈐說，這30天內，戶政機關必須查對並回報幾份合格？幾份不合格？而不合格的，也必須詳細載明原因，例如：哪些是死人連署、或偽造、或連署人已遷出戶籍、或未達法定年齡等原因。合格與否，皆由戶政機關來判定。

他說，戶政機關最慢30天內必須查對完畢，然後，中選會必須在10天之內根據所回報的份數，公告是否成案？如果查對，被剔除之後，未達法定門檻28萬1745份的話，中選會委員會議決議可以於30天內補提，但僅限補提一次。

不過，一旦補提，陳英鈐說，可能就無法趕上公投綁年底大選。

陳英鈐說，中選會預計於10月2日與10月16日召開委員會議，決定公投案連署是否達法定人數，如果達到門檻，就會公告成案，應來得及公投綁大選。

他研判國民黨所提的第一個公投案「反空污」，應該可趕上10月2日的中選會委員會議，不過，陳英鈐說，目前無法做過多的預測，中選會會盡可能讓每一個公投案都來得及綁年底選舉。（編輯：林沂鋒）1070906

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