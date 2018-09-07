/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 范巽綠大谷翔平北海道地震
>rss

八二三戰役60週年操演 捐肝上兵堅持上陣

發稿時間：2018/09/07 08:59

最新更新：2018/09/07 09:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
金門防衛指揮部107年度聯合反登陸作戰操演，7日清晨登場。家住桃園的上兵石勇（前）5月才捐肝給父親，卻堅持不缺席。他說，每次的演習都是得來不易，要將國軍的戰力展現在民眾面前。中央社記者黃慧敏攝 107年9月7日金門防衛指揮部107年度聯合反登陸作戰操演，7日清晨登場。家住桃園的上兵石勇（前）5月才捐肝給父親，卻堅持不缺席。他說，每次的演習都是得來不易，要將國軍的戰力展現在民眾面前。中央社記者黃慧敏攝 107年9月7日

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門防衛指揮部107年度聯合反登陸作戰操演，今天清晨登場。八二三戰役期間建軍的砲兵營官兵以在戰役60週年時參與操演，倍感榮耀。才捐肝給父親的上兵石勇更堅持上陣。

反登陸作戰操演清晨在后湖海灘進行，金防部指出，這次射擊火砲有M1式240公厘榴砲等各式火砲28門，配合演習想定射擊各式砲彈2000餘發。參演的金防部砲兵營、機步營、支援營及防空連官兵，展現平時精練成果，氣勢雷霆萬鈞。

特別的是，家住桃園的上兵石勇5月才捐肝給父親，卻堅持演習不缺席。他說，今年操演意義非凡，為了搶救肝硬化末期的父親，身為家中獨子捐肝給父親，自己體力雖然尚未完全恢復，但仍秉持堅強的毅力參與；因為每次的演習都是得來不易，要將國軍的戰力展現在民眾面前。

這次操演的說明官之一砲二連上兵孫巧穎，23歲的她已從軍5年，前3年演練時都是擔任無線電話務兵，負責傳遞陣地訊息，這次主動請纓擔任說明官，表現受到長官肯定。她表示，說明官的體驗十分特別，每天盯著稿子練習發音咬字，並操練正式上場的應變能力。她說，以身為砲兵營的一分子為榮。

參演官兵中，有一對兄弟檔上兵王文彥與一兵王文修。王文彥說，這次操演有弟弟陪伴格外不同；王文修也說，去年自己是坐在觀眾席上看著哥哥發射火砲，感覺相當震撼，很高興今天能和哥哥一同上場。

這對兄弟默契比其他兄弟佳，對長官交辦的任務能更快速、確實有效達成；不過，王文彥說，對親弟弟的要求比其他弟兄更為嚴格。兄弟倆都認為軍中待遇不錯，可以照顧到家計；3月才人伍的王文修更期盼能像哥哥一樣，在軍中休閒時能充實自我，生活多彩多姿。

王氏兄弟家中還有一位高三的小弟弟，王文彥說，會建議小弟也加入國軍陣營；並號召有志青年和他們一起加入國軍，捍衛家園。

今天的演練首先由120迫砲射擊照明彈，模擬敵空中目標，防空連即實施防空接戰演練，接續實施阻止擾亂射擊，以各式重型火砲，採單砲翼次射方式實施；後續依船團位置採齊放式射擊，最後在火灘線火殲階段，各參演火砲使用瞬發及空炸信管，以同時彈著及齊放射擊方式，阻敵登陸。

操演指揮官史冠智中校表示，金防部砲兵營是在八二三戰役時期建軍，是具有歷史傳統與榮耀的單位；適逢戰役60週年，能參與操演，全體砲兵營官兵倍感榮耀。他說，參演官兵從7月中旬起到后湖陣地實施移地訓練，進行火砲保養、專長複訓、空操演練等各項整備任務，所有官兵都以堅定意志和高昂士氣，充分展現防衛金門的堅實戰力及實力。

金門縣副縣長吳成典、縣府各級主管、地方仕紳、民眾及學生代表百多人在場觀賞，經歷一場震撼感十足的全民國防體驗。金防部指揮官姜振中感謝鄉親的支持，並表示金防部將持續戮力戰訓本務工作，精進作戰效能，捍衛國家安全。完成操演後，陸軍副司令郝以知頒發加菜金，感謝並慰勉參與官兵的辛勞。（編輯：陳俊碩）1070907

金門防衛指揮部107年度聯合反登陸作戰操演，7日清晨登場。兄弟檔上兵王文彥（右）與一兵王文修（左）一同上陣。王文彥說，這次操演有弟弟陪伴格外不同。中央社記者黃慧敏攝 107年9月7日金門防衛指揮部107年度聯合反登陸作戰操演，7日清晨登場。兄弟檔上兵王文彥（右）與一兵王文修（左）一同上陣。王文彥說，這次操演有弟弟陪伴格外不同。中央社記者黃慧敏攝 107年9月7日
金門防衛指揮部107年度聯合反登陸作戰操演，7日清晨登場，參演砲兵營、機步營、支援營及防空連官兵，展現平時精練成果，氣勢雷霆萬鈞。中央社記者黃慧敏攝 107年9月7日金門防衛指揮部107年度聯合反登陸作戰操演，7日清晨登場，參演砲兵營、機步營、支援營及防空連官兵，展現平時精練成果，氣勢雷霆萬鈞。中央社記者黃慧敏攝 107年9月7日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP