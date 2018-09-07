學者：不應該對領用中國大陸居住證者貼標籤

中央研究院社會學研究所副研究員林宗弘7日表示，台灣學生或教師赴陸一定會被學校要求辦理居住證，各界不應該對這些領用居住證的人員貼標籤。中央社記者繆宗翰攝 107年9月7日

（中央社記者繆宗翰台北7日電）陸委會正研擬推動修法，在陸領用居住證的台灣民眾，有向主管機關申報的義務。學者今天建議，申報不應只為安全管控，更該作為有效掌握民眾狀況，提供回流配套的措施。



對於在陸民眾申辦中國大陸居住證，大陸委員會副主委兼發言人邱垂正6日表示，正在研擬推動修法，領用居住證人民有向主管機關申報義務，但可以委託他人代辦，不用親自回台辦理。若未申報，必須有相關罰則。



國立清華大學當代中國研究中心今天上午舉辦「近期中國大陸內外情勢對國人赴陸求學發展影響」座談會。



中央研究院社會學研究所副研究員林宗弘在會中表示，台灣學生或教師赴陸一定會被學校要求辦理居住證，台灣各界不應該對這些領用居住證的人員貼標籤。



他認為，學界、政府方面近期都強調居住證風險，而透過申報制度，建立資訊登錄，或銜接回台的管道也是必要措施，政府必須建立完善體制，才能吸引人才回流。



兩岸政策協會秘書長王智盛則在回答媒體提問時表示，政府應該思考，居住證申報不完全是為安全管制，還必須兼具服務與管理，並提供服務及人才回流的前置工作，才是完整制度的目標。



王智盛也以領用居住證的台灣教師為例表示，如果政府能在申報制度上了解他們在陸的學術發展狀況，提供認證銜接等有效管理與協助，才能使申報制度有效落實。（編輯：朱建陵/楊昇儒）1070907



