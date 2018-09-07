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民進黨推限量版行動電源 捐款2018元可獲得

發稿時間：2018/09/07 14:58

最新更新：2018/09/07 15:42

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zoom in 民進黨7日推出「改革有你．一路相挺」募款小物行動電源，支持者只要捐款新台幣2018元以上就能獲得，媒體記者在現場端詳行動電源規格。中央社記者徐肇昌攝　107年9月7日民進黨7日推出「改革有你．一路相挺」募款小物行動電源，支持者只要捐款新台幣2018元以上就能獲得，媒體記者在現場端詳行動電源規格。中央社記者徐肇昌攝　107年9月7日

（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨今天推出「改革有你 一路相挺」募款小物行動電源，捐款新台幣2018元以上就能獲得；民進黨說，行動電源以雷射雕刻黨主席蔡英文的簽名，限量2018份。

民主進步黨先前已陸續推出「人生一瞬」桌上遊戲、「民進黨特調」香水等募款小物。民進黨今天召開記者會，公布最新一款募款小物「改革有你 一路相挺」行動電源。

民進黨媒創中心主任楊緬因說，這款行動電源是今年全國黨代表大會發給黨代表的紀念品，發出去後引起熱烈迴響，很多人詢問如何獲得這款行動電源；民進黨準備限量2018份的行動電源，上面使用雷射雕刻黨主席蔡英文的簽名，象徵改革的能源、源源不斷。

民進黨新聞部主任孟義超說，有4個途徑可以獲得行動電源捐款小物，一、上民進黨官網，完成捐款手續；二、透過金融機構電匯；三、郵政劃撥捐款；四、赴民進黨中央黨部櫃台完成捐款。只要單筆捐款達2018元以上，就能獲得這個行動電源。（編輯：林沂鋒）1070907

民進黨7日召開記者會，發言人何孟樺公布最新一款募款小物「改革有你．一路相挺」行動電源，支持者只要捐款新台幣2018元以上就能獲得。中央社記者徐肇昌攝　107年9月7日民進黨7日召開記者會，發言人何孟樺公布最新一款募款小物「改革有你．一路相挺」行動電源，支持者只要捐款新台幣2018元以上就能獲得。中央社記者徐肇昌攝　107年9月7日
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